本报记者 张博岚

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作为世界上军事开支最多、武器装备最强和军力部署最广的军事政治组织，北约用军事集团对抗谋求绝对安全，靠贩卖安全焦虑营造安全恐慌，不断塑造新的假想敌并与之对抗，对大国关系和欧洲安全秩序造成严重冲击。

在美国主导下，自1999年至今，北约先后5次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境。5月18日，芬兰和瑞典驻北约大使在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请，此举意味着两国改变了多年来在军事上不结盟的政策。斯托尔滕贝格在接受申请后表示，这是“历史性的一步”，北约将尽快评估申请，并考虑两国通往北约之路的下一步行动。

乌克兰局势发展至今，正是美国主导的北约坚持冷战思维、持续推动扩张结下的恶果。美国国际问题专家托马斯·弗里德曼日前发表文章指出，美国关于北约东扩的重大决策失误导致与俄方关系恶化，美政府应该承担相当大的责任，“美国与北约都不是无辜的旁观者”。

美国凯托学会高级研究员——

“将一个大国主导的联盟扩大到另一个大国的边界，本质上就是破坏稳定和充满挑衅的”

2021年6月，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃公布的一份备忘录显示，1990年，时任美国国务卿詹姆斯·贝克与时任苏联总统戈尔巴乔夫会晤时承诺：“如果北约可以在德国保持驻军，那么北约将不会向东扩张，哪怕一英寸。”然而，苏联解体后的30多年来，北约已进行了5轮扩张。2008年，北约承诺将来会接纳乌克兰。

俄罗斯总统普京曾多次表示，北约持续东扩不可接受，但西方始终未能有效回应俄罗斯划出的“红线”。2021年12月，俄罗斯就安全保障问题要求美国和北约做出书面保证。此后，俄围绕安全问题与美国、北约以及欧洲安全与合作组织展开密集对话，但未取得实质性成果。

在乌克兰局势高度紧张之际，以美国为首的北约不仅不劝和促谈、降温灭火，还通过投放武器、强化军事部署等煽风点火，制造紧张气氛。今年1月，北约决定向东欧成员国增派部队、军舰和战机。2月2日，美国宣布将向德国、波兰和罗马尼亚总计部署3000名军人。乌克兰危机爆发后，北约峰会决定继续加强北约部队在波罗的海沿岸、东欧和巴尔干半岛的军事部署。斯托尔滕贝格在4月6日至7日举行的北约外长会期间表示，他认为俄乌战事将持续“许多个月甚至数年”，呼吁北约“维持制裁，加强防御和威慑”。

俄罗斯外长拉夫罗夫指出，“北约实质上已经通过代理人进入一场对俄战争，而且正在武装代理人”，其目的是利用乌克兰“耗尽俄军和俄军工力量”。

美国凯托学会高级研究员特德·卡彭特指出，美国和北约应为乌克兰危机负责，“将一个大国主导的联盟扩大到另一个大国的边界，本质上就是破坏稳定和充满挑衅的。”南非总统拉马福萨表示，如果北约听从成员国领导人和官员多年来发出的警告，即北约东扩将加剧而不是降低该地区的不稳定，这场战争本来是可以避免的。

西班牙媒体——

“北约永不满足的目标，是所有这些冲突的根源”

冷战结束后,北约内部对其存续和战略目标也有不小的争论。为对冲内部的“离心力”，北约多次更新其战略概念，其核心就是持续不断地塑造新的敌人并与之对抗。

1991年，北约罗马峰会通过《联盟的新战略概念》。北约把有关应对威胁的表述宽泛化，内容涵盖应对大规模杀伤性武器扩散等国际危机事件。1999年，北约又在战略概念中添加了处理地区危机的职能。“9·11”事件后，反恐成为全球热点，北约在更新战略概念时又添加了应对恐怖主义威胁的内容。2021年，北约更是抛出“北约2030年议程”，在将俄罗斯列为主要对手的同时炒作“中国威胁”，宣称要减少各成员国在威胁认知上的差异，加强政治融合。

从阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争到乌克兰危机，北约不断鼓噪威胁和对抗。“北约永不满足的目标，是所有这些冲突的根源。”西班牙《起义报》日前指出，北约继续在“西方国家”升级，将那个虚假的“自由世界”的指令带到更远的地方，对反对其计划的国家动辄发动入侵和战争。英国伦敦政治经济学院教授罗伯特·韦德在一篇分析文章中写道，渲染外部敌人的威胁，实际上是为了黏合北约内部成员。

近年来，北约在亚太地区也蠢蠢欲动。今年4月，北约外长会以“全球伙伴”为名，邀请日本、韩国、澳大利亚、新西兰4个亚太国家外长参会。5月，四国军队总参谋长参加北约军事委员会举行的参谋长会议。北约利用乌克兰危机将触角伸向亚太地区的意图昭然若揭。

美国及北约固守过时观念，用军事集团对抗谋求绝对安全，靠贩卖安全焦虑营造安全恐慌，强化敌友身份对立，胁迫地区伙伴选边站队，已对大国关系和国际安全秩序造成严重影响。《印度快报》网站刊文指出，北约在冷战结束后持续扩张的目的，就是实现美国的霸权野心，“正如北约以往的所作所为所表明的，它不仅没有维护其承诺的‘集体安全’，反而给不屈从美国利益的国家带来严重的不安全感。”正如《美国保守派》杂志在《北约当然过时了》一文中所指出的那样，北约已不再是一个防止战争的联盟，而是变成了一个在没有必要存在的地方制造紧张局势和敌对行动的机构。

巴西政党领导人——

“这种违反国际法的行为会严重影响世界经济”

北约扩张引发分裂动荡，严重危害世界和平与稳定，损害了各国人民的利益。针对俄罗斯的全方位、无差别制裁，导致能源、粮食价格飙升，让本就受到疫情冲击的世界经济雪上加霜。欧洲首当其冲，面临资金外流、能源短缺、物价飙升以及难民涌入等诸多难题。

曾任南联盟外交部长的日瓦丁·约万诺维奇表示：“北约长达数十年的东扩是引发乌克兰危机的原因，不仅如此，北约对全球和平与合作构成威胁。”拉丁美洲新闻社评论，俄乌局势紧张时，北约和七国集团召开峰会，但他们只谈论火药，而不是食品或药品。

巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯指出：“美国对俄罗斯单方面实施一系列制裁，暴露出美式帝国主义本性，最终会反噬其自身。这种违反国际法的行为会严重影响世界经济。”

美国“反对战争”网站刊登马萨诸塞大学教授约翰·沃尔什的文章说，俄乌冲突升级后，世界上大部分国家并未站在美国一边制裁俄罗斯，“在全世界近200个国家和地区中……有约170个拒绝加入制裁。这些国家人口占世界人口的大多数。”

美国《外交官》杂志指出，大部分发展中国家在应对乌克兰危机上与以美国为首的西方有着明显分歧，“这些国家的态度反映了对加剧地缘政治对抗做法的警惕”。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)