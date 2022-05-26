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王毅应约同印尼外长蕾特诺通电话

2022年05月26日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京5月25日电  5月25日，国务委员兼外长王毅应约同印尼外长蕾特诺通电话。双方重点就二十国集团巴厘岛峰会交换意见，一致同意加强沟通协调，推动峰会取得成功。

　　王毅表示，中方坚定支持印尼办好巴厘岛峰会。今年以来，习近平主席同佐科总统两度通话，达成重要共识。全球治理进入“亚洲时刻”，印尼、泰国、柬埔寨将分别主办重要多边会议，中国也在筹备金砖国家领导人会晤。中方完全支持并积极呼应三方前不久发表联合声明，发出亚洲加强团结、共迎挑战的一致声音。面对动乱频仍的国际局势，亚洲国家应为地区乃至世界和平稳定发展发挥积极作用。

　　王毅说，佐科总统多次强调，二十国集团（G20）自成立之初就是经济论坛，而非政治论坛，中方完全赞同。联合国安理会才是讨论政治安全问题的正确平台，G20则应坚持聚焦宏观经济政策协调的定位，履行其应有使命。中方坚定支持印尼发挥主席国作用，排除干扰实现既定议程目标，引领G20正确方向，这也符合绝大多数G20成员和国际社会的共同期待。

　　双方还就乌克兰问题交换了意见，一致呼吁国际社会应共同致力于停火止战、恢复和谈、重建和平。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月26日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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