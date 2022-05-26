本报记者 俞懿春

全球科技公司戴森（以下简称“戴森公司”）创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森撰写的新书《发明：詹姆斯·戴森创造之旅》近日正式发布中文版。今年75岁的戴森日前在接受本报记者采访时表示：“中国是戴森公司最大的市场之一，也是最令人兴奋和要求最高的市场之一。”

“中国消费者愿意接受新技术，认可新设计、新产品，这正是戴森公司深耕中国市场的原因之一。”戴森表示，中国政府日益重视知识产权保护，公司看好在中国市场的发展前景。

模拟打造典型的中国家庭场景、铺设中国消费者家中常见的高光硬质木地板、使用60种生活垃圾进行测试……在位于上海的戴森科技实验室，工程师正在测试一款吸尘器在中国消费者家中的应用情况。这间实验室2017年建成，致力于研发符合中国消费者习惯的新技术、新产品。

“上海实验室比我们设在大多数国家的实验室都要大，拥有由50多名工程师组成的优秀团队。”戴森介绍，工程师还对应用程序进行本土化开发，消费者通过一款微信小程序，就可以实现产品个性化设置、操作、监测反馈等。

2005年，戴森设计大奖设立，面向全球设计和工程技术专业在校生和应届毕业生，征集解决实际问题的设计方案。今年是戴森设计大奖进入中国的第七年。“多年来，我们收到了近1万个来自中国青年工程和设计人才的参赛作品。”戴森说。他特别介绍了2018年中国区冠军作品“欧卡水面环保船”。他表示，这款智能机器人能更有效和智能地清理小型水域漂浮物。后来，研发团队成立了一家初创企业，并凭借此次获奖经历，与瑞典宜家家居连锁公司在英国开展合作，将水面清洁机器人成功投放泰晤士河，吸引了更多商业伙伴关注。

去年9月，戴森公司在中国珠海建立生产基地，第一批中国制造的无绳真空吸尘器已于去年11月下线。“这是我们向建立本地工厂、发展在华业务迈出的第一步。之后两年，公司还将扩大在华生产规模。”戴森说，“这彰显了我们对中国市场持续发展充满信心。”

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)