本报记者 戴楷然

人权是人类文明进步的成果和标志，尊重和保障人权是现代文明的基本精神，也是中国共产党人的不懈追求。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，坚持以人民为中心，以发展促人权，团结带领广大人民历史性消除绝对贫困，全面建成小康社会，发展全过程人民民主，书写了人权保障的“中国答卷”。中国广泛开展人权领域交流合作，认真履行国际人权义务，全面参与国际人权事务，致力于构建人类命运共同体，为全球人权治理贡献中国智慧、提供中国方案，赢得国际社会广泛赞誉。

“以发展促人权的真实写照”

秦岭主峰太白山脚下，陕西眉县30多万亩猕猴桃花朵正在授粉。2016年，眉县全县识别建档立卡贫困村37个，贫困人口高达22647人。酸甜可口的猕猴桃成为眉县人民脱贫致富的“金蛋蛋”。在各方努力下，当地形成生产、贮藏、加工、销售为一体的完整产业链。2021年，占陕西省1/3、全国1/7种植面积的眉县猕猴桃总产量达52万吨，综合总产值58.5亿元，农民人均产业纯收入超过1.2万元，户均增收3000元以上，生活发生了显著的改变。

不断解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，更好满足人民对美好生活的向往。中国举全党全国之力打赢脱贫攻坚战，党的十八大以来，近1亿农村贫困人口全部脱贫，中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

“民主必须把人民放在第一位，发展只有符合人民的利益才有意义。”在圭亚那前总理摩西·纳加穆图看来，要实现真正的民主，就必须增进人民的福祉。中国以人民为中心的人权理念值得各国借鉴。

上合组织前秘书长伊马纳利耶夫认为，生存权和发展权是首要的基本人权。只有发展才能更好地保障人民的基本权利，才能不断满足人民对美好生活的向往。

“中国共产党把不断满足人民对美好生活的向往作为治国理政的出发点和落脚点。”中科院高能物理研究所巴基斯坦籍研究员、教授穆纳瓦尔·伊克巴尔表示，中国人民的生活越来越幸福，体现出中国对人权的尊重和保障。

墨西哥工业发展与经济增长研究院院长何塞·德拉克鲁兹表示，中国全面建成小康社会，是“以发展促人权的真实写照，为广大发展中国家提供了切实可行的宝贵经验”。

“人民当家作主是中国民主的本质和核心”

“十四五”规划建议起草过程中，中国共产党在五年规划编制史上首次开展“网络问计”。在上百万条网民意见建议里，一位叫“云帆”的网民留下关于“互助性养老”的建言。令他没想到的是，这被写入“十四五”规划建议，继而转化为具体举措。

保障人民民主权利，充分激发广大人民群众积极性、主动性、创造性，让人民成为人权事业发展的主要参与者、促进者、受益者。党的十八大以来，已有200多件次法律草案向社会征求意见，110多万人次提出了300多万条意见建议，许多重要意见得到采纳。全过程人民民主落实到治国理政各方面，人民群众知情权、参与权、表达权、监督权得到有力保障。

英国知名律师格雷厄姆·佩里认为，每个国家都有反映其自身历史进程的民主特色。中国共产党发挥领导作用，保证各方可以进行政策讨论，以确保党和政府所执行的政策能够代表人民的利益。

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示，中国的全过程人民民主坚持以人民为中心，追求人民的共同福祉，确保人民全程参与决策，有利于保障人民的各项民主权利，有利于维护人权。

“人民当家作主是中国民主的本质和核心。”在墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希看来，中国坚持按照本国国情和实际推进中国的民主建设，中国全过程人民民主使国家政治生活和社会生活各环节、各方面充分体现人民意愿，实现了人民民主和国家意志相统一，“中国的民主制度经过了实践检验”。

“站在世界人民的角度，努力为各国发展谋利益”

世界是丰富多彩的，多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。中国主张加强不同文明交流互鉴、促进各国人权交流合作，推动各国人权事业更好发展。50多年来，中国深入参与多边人权机制工作，明确提出“生存权发展权是首要的基本人权”理念，5次当选联合国人权理事会成员，推动联合国人权理事会通过“发展对享有所有人权的贡献”等决议，同20多个国家和地区组织建立人权对话或磋商机制，致力于在平等和相互尊重的基础上开展人权交流与合作。

日前，中国政府援助贝宁第三批新冠疫苗暨医疗设备交接仪式在贝宁卫生部举行。贝卫生部办公厅主任阿科贝托说，战胜疫情是贝宁实现经济复苏的关键因素，而疫苗是战胜疫情的最有力武器。中国不仅是第一个向贝宁提供疫苗援助的国家，而且持续用实际行动践行大国责任和担当，始终帮助贝宁抗击疫情和改善医疗卫生条件，为增进贝宁人民健康福祉作出重要贡献。

迄今，中国已向153个国家和15个国际组织提供了数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供了超22亿剂疫苗，向34个国家派出37支医疗专家组，与180多个国家和国际组织分享疫情防控经验。

“中国不仅向发展中国家提供疫苗援助，还与多国开展疫苗联合生产，帮助国际社会弥合‘免疫鸿沟’。”巴基斯坦政府经济政策顾问穆罕默德·汗说，中国维护了发展中国家人民的生命权与健康权，为世界人权事业发展注入动力。

发展是实现人民幸福的关键，是保障人权的重要基础。当前，疫情严重冲击各国特别是发展中国家的经济社会发展和民生，全球发展进程正面临严峻挑战。中国提出全球发展倡议，通过对发展问题“再聚焦”、对可持续发展目标“再承诺”、对全球伙伴关系“再提振”、对国际发展合作“再激活”，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡提出了“路线图”，为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。

英国剑桥大学教授彼得·诺兰表示，中国“站在世界人民的角度，努力为各国发展谋利益”，这在当下具有重要意义。

“没有发展就没有人权。”柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒认为，中国不仅实现自身发展，还积极促进各国共同发展，“为推动全球人权事业健康发展作出重要贡献”。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特认为，当前世界面临诸多新挑战，弘扬全人类共同价值，践行真正的多边主义，才能为人权事业创造一个可持续的发展环境。人类应该互学互鉴、互相尊重，抛弃零和博弈、赢者通吃的观念，共同承担和平发展的责任。

人权保障没有最好，只有更好。中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，也将持续凝聚人权事业发展进步合力，与国际社会一道，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，奋力开创人权事业的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)