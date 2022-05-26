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相互尊重让我们友谊长存

——萨拉·兰蒂女士讲述习近平与艾奥瓦人民的友好交往

2022年05月26日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　一袭红色半袖唐装，一串白色珍珠项链，萨拉·兰蒂女士的装束一如10年前。

　　在位于美国中部艾奥瓦州马斯卡廷市的自家客厅里，兰蒂仔细端详着2012年在这里与习近平重聚的照片，向新华社记者回忆起她和当地人与习近平友好交往的点点滴滴。

　　“我和习主席一见如故！”精神矍铄的兰蒂向记者谈起37年前与习近平初次见面的情景，边说边兴奋地拍了拍双手。1985年，在河北正定县工作的习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州，兰蒂负责接待工作。

　　兰蒂说，上世纪80年代，美中交流的大门刚打开不久。得知要接待习近平率领的考察团时，她和马斯卡廷居民兴奋极了，紧锣密鼓地筹备接待工作，自发为考察团准备欢迎午宴，并安排考察团在当地居民家中住宿。

　　“他脸上总是洋溢着笑容，特别高兴能用学到的知识为自己的国家效力。”兰蒂面带微笑地谈起当时对习近平的印象，仿佛又回到了他们第一次见面的时候。“他参观了大学和农场，同时也非常愿意向我们介绍中国。”

　　兰蒂回忆说，马斯卡廷居民按照当地传统，每家准备一道拿手菜，招待远道而来的中国客人，习近平品尝了大家自制的布朗尼蛋糕。他为人风趣、有爱心，迅速拉近了彼此间的距离。

　　时隔27年后，2012年2月15日，时任中国国家副主席的习近平在访美期间再次来到兰蒂家中，与老朋友们叙旧。

　　坐在10年前习近平坐过的沙发上，兰蒂回忆说，2011年12月8日，时任艾奥瓦州州长布兰斯塔德给她打电话，告知习近平即将来访的消息。“听说他要来，我们喜出望外。”

　　兰蒂说，习近平走进客厅的那一刻，整间屋子沸腾了。他一直在和老朋友们聊天，都没顾上吃饭。“他依然记得当年发生的每一件事，与老朋友们有聊不完的话。我们有太多回忆要重温。”

　　兰蒂清晰地记得，习近平深情地对老朋友们说，“人们问我此次访美为什么要来艾奥瓦州？因为对我来说，你们就是美国。”这番话感动了在场所有人。

　　2018年，由兰蒂撰写的回忆录《老朋友：习近平与艾奥瓦的故事》正式出版。这本回忆录讲述了习近平与当地友人交往的故事，为美中人文交往提供了启迪。

　　“为什么我们和习近平能成为朋友？”兰蒂说，“当人们有机会通过不断互访加深对彼此文化的了解时，这种友谊就会不断延续。”她希望，美中两国人民能够加强人文交流，搭建友谊之桥。

　　今年4月，兰蒂致信习近平主席，感谢习主席对老朋友的珍贵情谊，期盼两国继续深化人文交往，增进了解和互信。

　　近日，习近平主席在给兰蒂的复信中指出，中美两国人民都是伟大的人民，人民友好既是一笔宝贵的财富，更为两国关系发展提供重要基础。中国人民愿继续同美国人民一道，加强友好交流，推进互利合作，共同促进两国人民福祉。习近平主席鼓励兰蒂女士和艾奥瓦州老朋友们继续撒播友好的种子，为中美两国人民友好作出新的贡献。

　　兰蒂期待两国在农业、环境保护和基础教育等领域继续深化交流。她表示，“世界需要美中合作，相信美中两国能够战胜重重困难。”

　　（新华社美国马斯卡廷5月24日电  记者颜亮、邓仙来、许缘，参与记者谢锷）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月26日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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