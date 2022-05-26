新华社北京5月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯联邦委员会（议会上院）25日批准一项法律修正案，修改俄公民和外国公民签署首份兵役合同的年龄上限。据乌克兰媒体25日报道，俄军对北顿涅茨克市的炮击频率大幅增加。

——俄罗斯联邦委员会（议会上院）25日批准一项法律修正案，修改俄公民和外国公民签署首份兵役合同的年龄上限。俄国防部副部长潘科夫当天表示，50岁以下本国和外国公民将可签署兵役合同。俄当前法律规定，年龄在18岁至40岁的本国公民和18岁至30岁的外国公民可签署首份兵役合同。

——据乌克兰媒体报道，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代25日在社交媒体上说，俄军对北顿涅茨克市的炮击频率大幅增加。24日北顿涅茨克市郊区发生了战斗，俄军尚未进入市中心。

——俄罗斯副外长鲁坚科25日在接受媒体采访时表示，乌克兰总统泽连斯基关于恢复与俄方谈判的声明，即俄军撤回到冲突前军事接触线或边界线位置，双方才能恢复“正常”谈判，使其对乌方寻求和平解决冲突的诚意表示怀疑。他说，俄方已准备好同所有“有意促成和平的人”进行对话。

——俄罗斯总统普京25日签署总统令，简化了乌克兰扎波罗热州和赫尔松州居民获得俄公民身份的程序。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日发布通报说，马里乌波尔市海港的排雷和去军事化工作已经完成，马里乌波尔港开始正常运转。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军178架战机、126架直升机、1006架无人机、322套防空导弹系统、3258辆坦克和其他装甲车、430台多管火箭炮、1671门野战火炮及迫击炮和3155辆特种军用车辆。

——俄罗斯外交部网站24日发布通报说，俄罗斯与白俄罗斯就保障生物安全达成双边政府间谅解备忘录草案。通报说，俄白关于确保生物安全的跨部门协商会议当天在莫斯科举行。俄罗斯与白俄罗斯在生物安全问题上的立场是一致的，双方应以双边形式，并在集体安全条约组织和独联体等多边平台中进一步加强协调和建设性互动。

——土耳其外交部24日发表声明说，土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林、副外长塞达特·厄纳尔25日将在首都安卡拉会见芬兰和瑞典代表团，磋商两国加入北约事宜。另据土耳其媒体24日报道，土耳其外长恰武什奥卢当天表示，只有与芬兰和瑞典达成有关停止支持恐怖主义并解除对土耳其出口国防设备限制的书面协议，土耳其才会同意两国启动加入北约谈判。（参与记者：李东旭、李铭、黄河、熊思浩、华迪）

(责编：白宇、赵欣悦)