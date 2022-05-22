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巴基斯坦外长：对中国的攻击就是对巴基斯坦的攻击

2022年05月22日22:59 | 来源：新华网
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　　新华社广州5月22日电（记者徐弘毅）5月22日，正在中国正式访问的巴基斯坦外长比拉瓦尔同国务委员兼外长王毅在会谈后共同会见记者。

　　有记者问及巴方将采取哪些具体措施确保在巴中国公民安全，比拉瓦尔说，巴方再次强烈谴责卡拉奇恐怖袭击并对中国公民遇难表示沉痛哀悼。巴方决不容忍对中国朋友和巴中关系的攻击。巴基斯坦深受恐怖主义之害，国家受损，家庭蒙难，对恐怖主义的灾难性影响有着切肤之痛。请中国人民和在巴的中国朋友放心，巴基斯坦高度重视在巴中国公民、机构和项目的安全，对中国的攻击就是对巴基斯坦的攻击。

　　比拉瓦尔表示，恐怖分子将教师和无辜民众作为袭击目标，其穷途末路和扭曲心态暴露无遗。巴方将全力缉捕并严惩凶手，挫败一切损害巴中共同利益的企图。

　　比拉瓦尔强调，夏巴兹总理已专门召开政府各部门会议，确保中巴经济走廊以及所有在巴中国公民安全。巴方已前所未有地加强安保措施，专门部署巴两个师的力量保护中巴经济走廊和其他项目的安全。巴执法机构就在巴中国公民、机构和项目安保事宜同中方保持密切协调。巴方决不允许任何破坏巴中友谊的邪恶图谋得逞。

(责编：白宇、赵欣悦)

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