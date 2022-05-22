新华社广州5月22日电（记者徐弘毅）5月22日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长比拉瓦尔在会谈后共同会见记者。

针对记者问及各方对美国总统访问亚洲期间宣布启动“印太经济框架”反应不一，王毅表示，中国同地区国家一样，乐见有利于加强区域合作的倡议，但反对制造分裂对抗的图谋。美国“印太经济框架”属于哪一类？首先要划出一个大大的问号，看透其背后隐藏的图谋。中方认为，评价的标准应当是“三个应该和三个不应该”。

一是应该推进自由贸易，不应该搞变相保护主义。亚洲是全球化和自由贸易接受度高、成就十分突出的地区，各方践行世界贸易组织（WTO）规则，确立了亚太自由贸易区目标，启动了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），搭建了以东盟为中心的区域合作平台，有力促进了地区贸易投资的自由化和便利化。而美国却大搞保护主义，退出了自己倡导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），走到自由贸易的对立面。美国应当做的是，切实按照自由贸易规则办事，而不是另起炉灶、另搞一套，冲击现行区域合作架构，开地区一体化的倒车。

二是应该有助于世界经济复苏，不应该破坏产业链稳定。当前世界经济处于艰难时刻，能源危机、粮食危机、供应链危机接踵而来，很多国家的通胀水平已经达到了数十年来的新高，人民的基本生活受到了严重影响。美方究竟是在推动世界经济加快复苏，还是要人为制造经济脱钩、技术封锁、产业断链，加剧供应链危机？几年前，美方发起的对华贸易战，给世界也给美国带来严重后果，教训不可谓不深刻，美方应知错改错，而不是一错再错。

三是应该促进开放合作，不应该制造地缘对抗。开放是我们区域合作的一条重要原则。如果“印太经济框架”成为美国维护地区经济霸权的政治工具，刻意把特定国家排除在外，这条路就走歪了。美国是不是在把经济问题政治化、武器化、意识形态化，用经济手段胁迫地区国家在中美间选边站队？地区国家有理由要求美国老实回答。亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。亚太应该成为和平发展的高地，而不是地缘政治的角斗场。企图把亚太阵营化、北约化、冷战化的各种阴谋都不可能得逞。

王毅说，中国是亚太区域合作的倡导者、推动者和维护者。我们没有地缘政治的私心，只有团结合作的诚意。我们无意与任何国家打什么擂台，只是希望与地区各国共同发展。中国在亚洲大陆已经生息繁衍了5000年，我们的根深深扎在这片土地上。任你风起云涌，我自岿然不动。今天，中国已经成为本地区绝大多数国家的最大贸易伙伴，同地区各国的利益已经深度融合在一起。中国14亿人口的超大规模市场将继续向地区国家全面开放，互利共赢的道路必将越走越宽广。试图拿一个什么框架来孤立中国，最终孤立的将是他们自己。编出一些规则来想排斥中国，必将被时代发展所抛弃。

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