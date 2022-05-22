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世卫组织：更多国家可能将发现猴痘病例

2022年05月22日21:05 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月22日电（记者刘曲）世界卫生组织21日发布猴痘疫情暴发预警称，鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例，未来有可能在这些国家及其他国家发现更多病例，猴痘病毒将进一步传播。

　　世卫组织21日数据显示，5月13日以来，世卫组织3个地区办事处的12个未流行猴痘病毒的国家已报告了92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。其中，确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。

　　世卫组织称，这些病例并无明确的猴痘流行地区旅行史，且主要但不限于发现在男男性行为者中。迄今，所有通过PCR确认样本的病例都确定为感染了病毒的西非进化分支。来自葡萄牙确诊病例的拭子样本基因组序列表明，导致当前疫情的猴痘病毒与2018年和2019年从尼日利亚输出到英国、以色列和新加坡的病例密切匹配。

　　世卫组织预计，随着监测的扩大，未来有可能在已报告病例的国家和其他国家发现更多病例。当前应对重点是向最容易感染猴痘的人群提供准确信息以阻止进一步传播。证据表明，感染风险最高的是在猴痘患者出现症状后与他们有过密切身体接触的人群。

　　由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前多个国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。因此，世卫组织认为，迫切需要提高对猴痘的认识并采取全面措施，及时发现并隔离病例、追踪接触者、提供支持性护理等以限制进一步传播。

　　世卫组织呼吁，各国应警惕患者是否出现非典型皮疹相关信号，这类皮疹依次表现为斑疹、丘疹、水疱、脓疱、结痂等，并可能伴有发热、淋巴结肿大、背痛和肌肉酸痛等。患者可能就诊于社区和医疗保健机构，包括但不限于初级保健机构、发热诊所、传染病科、妇产科、泌尿科、急诊科和皮肤科诊所等。提高防范意识对识别和预防进一步的继发病例及有效管理当前疫情至关重要。

(责编：白宇、赵欣悦)

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