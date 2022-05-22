新华社东京5月22日电（国际观察）日本经济复苏面临多重挑战

新华社记者刘春燕

日本内阁府日前发布的数据显示，一季度日本经济增长继去年三季度后再现下滑。此间多名专家认为，世界经济面临动荡不安局面，复苏乏力的日本经济面临多重风险。

根据内阁府报告，一季度日本实际国内生产总值环比下降0.2%，按年率计算降幅为1%。

受疫情反弹影响，一季度日本经济总体呈现内需疲软。占日本经济比重一半以上的个人消费环比增幅为零。内需的另一大支柱企业设备投资环比增长0.5%，住宅投资环比下降1.1%。

与此同时，海外需求强劲拉动出口环比增长1.1%，进口商品涨价则使进口的环比增幅达3.4%。从内外需对经济增长的贡献度来看，一季度内需对经济增长的贡献为0.2个百分点，外需为负0.4个百分点。

日本内阁官房长官松野博一就一季度再现负增长表示，有必要充分关注下行风险。

当前，日本经济面临国际国内多重挑战。俄乌冲突导致能源、粮食、金属等大宗商品供应紧张，造成进口商品价格进一步上涨。美国加速收紧货币政策冲击全球经济，加剧金融市场动荡风险。半导体等零部件供给不足和物流紧张造成的供给侧困境，仍在持续影响日本国内生产生活，工厂停工时有发生。此外，新冠变异毒株仍然活跃。日本央行已将本财年经济增长预期由3.8%下调至2.9%。

受国际商品不断涨价、日元大幅走软影响，日本企业物价连续14个月同比上涨。根据日本央行公布的数据，4月企业物价指数同比上升10.0%至113.5，创下历史新高。

日本总务省公布的数据显示，日本核心消费价格指数（CPI）连续8个月同比上升，4月核心消费价格指数同比上涨2.1%，7年多以来涨幅首次突破2%。

虽然日本央行长期致力于追求2%的通胀目标，一直希望通过实施超宽松货币政策刺激需求增长。成本上升导致的物价上涨，并不是日本央行所期待的通胀。内阁府4月公布的最新数据显示，去年第四季度日本仍存在17万亿日元（1美元约合127.9日元）的供需缺口。需求不足仍是日本经济复苏难以逾越的难关，也使央行面临难以退出超宽松货币政策的困境。

内阁府公布一季度经济数据后，日本经济研究中心发布报告再度下调日本经济增长预期，预计2022财年（2022年3月至2023年4月）日本经济实际增长1.4%，2023财年增长0.9%。

日本观察人士普遍认为，一方面是经济增长乏力；另一方面，倚重出口的大企业受益于日元贬值盈利大增，国家税收也创下历史新高。

观察人士指出，如何通过资源配置使企业和政府的增收惠及日本家庭，增强信心，提振消费，扩大需求，是当前日本经济的重要课题。日本政府应该在“练内功”上多下功夫。

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