人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本经济复苏面临多重挑战

2022年05月22日13:31 | 来源：新华网
小字号

新华社东京5月22日电（国际观察）日本经济复苏面临多重挑战

新华社记者刘春燕

日本内阁府日前发布的数据显示，一季度日本经济增长继去年三季度后再现下滑。此间多名专家认为，世界经济面临动荡不安局面，复苏乏力的日本经济面临多重风险。

根据内阁府报告，一季度日本实际国内生产总值环比下降0.2%，按年率计算降幅为1%。

受疫情反弹影响，一季度日本经济总体呈现内需疲软。占日本经济比重一半以上的个人消费环比增幅为零。内需的另一大支柱企业设备投资环比增长0.5%，住宅投资环比下降1.1%。

与此同时，海外需求强劲拉动出口环比增长1.1%，进口商品涨价则使进口的环比增幅达3.4%。从内外需对经济增长的贡献度来看，一季度内需对经济增长的贡献为0.2个百分点，外需为负0.4个百分点。

日本内阁官房长官松野博一就一季度再现负增长表示，有必要充分关注下行风险。

当前，日本经济面临国际国内多重挑战。俄乌冲突导致能源、粮食、金属等大宗商品供应紧张，造成进口商品价格进一步上涨。美国加速收紧货币政策冲击全球经济，加剧金融市场动荡风险。半导体等零部件供给不足和物流紧张造成的供给侧困境，仍在持续影响日本国内生产生活，工厂停工时有发生。此外，新冠变异毒株仍然活跃。日本央行已将本财年经济增长预期由3.8%下调至2.9%。

受国际商品不断涨价、日元大幅走软影响，日本企业物价连续14个月同比上涨。根据日本央行公布的数据，4月企业物价指数同比上升10.0%至113.5，创下历史新高。

日本总务省公布的数据显示，日本核心消费价格指数（CPI）连续8个月同比上升，4月核心消费价格指数同比上涨2.1%，7年多以来涨幅首次突破2%。

虽然日本央行长期致力于追求2%的通胀目标，一直希望通过实施超宽松货币政策刺激需求增长。成本上升导致的物价上涨，并不是日本央行所期待的通胀。内阁府4月公布的最新数据显示，去年第四季度日本仍存在17万亿日元（1美元约合127.9日元）的供需缺口。需求不足仍是日本经济复苏难以逾越的难关，也使央行面临难以退出超宽松货币政策的困境。

内阁府公布一季度经济数据后，日本经济研究中心发布报告再度下调日本经济增长预期，预计2022财年（2022年3月至2023年4月）日本经济实际增长1.4%，2023财年增长0.9%。

日本观察人士普遍认为，一方面是经济增长乏力；另一方面，倚重出口的大企业受益于日元贬值盈利大增，国家税收也创下历史新高。

观察人士指出，如何通过资源配置使企业和政府的增收惠及日本家庭，增强信心，提振消费，扩大需求，是当前日本经济的重要课题。日本政府应该在“练内功”上多下功夫。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部