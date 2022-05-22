人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

肯尼亚专家：火烈鸟面临栖息地丧失等多重威胁

2022年05月22日10:58 | 来源：新华网
小字号

新华社内罗毕5月21日电（记者白林）肯尼亚纳库鲁湖国家公园是世界著名的火烈鸟栖息地。然而，纳库鲁湖国家公园专家日前对记者表示，火烈鸟正面临栖息地丧失等多重威胁。

火烈鸟以其粉红色羽毛而闻名。纳库鲁湖国家公园官方网站显示，火烈鸟主要以蓝藻、虾和少量水虫为食。纳库鲁湖富含蓝藻，使其成为火烈鸟理想的栖息地，最多时有超过100万只。

纳库鲁湖国家公园副园长卡罗琳对记者说，栖息地丧失、气候压力、湿地污染等因素威胁着火烈鸟的生存。火烈鸟主要在纳库鲁湖捕食，在坦桑尼亚的纳特龙湖繁殖，通常每年4月到6月是火烈鸟从纳特龙湖迁徙到纳库鲁湖等湖泊的高峰期。如今，不可预测的天气模式扰乱了火烈鸟的迁徙。

纳库鲁湖国家公园专家伊芙琳说，快速城市化、栖息地丧失和破碎化，以及湖泊水质下降已经加剧了对火烈鸟生存的威胁。此外，火烈鸟还面临想要粉红色羽毛作为装饰品的人类捕猎者的威胁。当栖息地受到来自周围环境或捕猎者的威胁时，火烈鸟需要很多年才会再次返回栖息地，甚至其种群需要很长时间才能恢复。

伊芙琳说，火烈鸟除了有助于稳定生态系统外，还能推动旅游业发展，肯尼亚正在采取多种措施保护火烈鸟，比如减轻水体污染、提高公众保护火烈鸟的意识。

肯尼亚相关专业人士建议，肯尼亚应利用政策和法律工具，避免火烈鸟的飞行路径被侵占，让社区群众参与湿地保护，尽量减少对火烈鸟和其他候鸟的威胁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部