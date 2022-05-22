新华社内罗毕5月21日电（记者白林）肯尼亚纳库鲁湖国家公园是世界著名的火烈鸟栖息地。然而，纳库鲁湖国家公园专家日前对记者表示，火烈鸟正面临栖息地丧失等多重威胁。

火烈鸟以其粉红色羽毛而闻名。纳库鲁湖国家公园官方网站显示，火烈鸟主要以蓝藻、虾和少量水虫为食。纳库鲁湖富含蓝藻，使其成为火烈鸟理想的栖息地，最多时有超过100万只。

纳库鲁湖国家公园副园长卡罗琳对记者说，栖息地丧失、气候压力、湿地污染等因素威胁着火烈鸟的生存。火烈鸟主要在纳库鲁湖捕食，在坦桑尼亚的纳特龙湖繁殖，通常每年4月到6月是火烈鸟从纳特龙湖迁徙到纳库鲁湖等湖泊的高峰期。如今，不可预测的天气模式扰乱了火烈鸟的迁徙。

纳库鲁湖国家公园专家伊芙琳说，快速城市化、栖息地丧失和破碎化，以及湖泊水质下降已经加剧了对火烈鸟生存的威胁。此外，火烈鸟还面临想要粉红色羽毛作为装饰品的人类捕猎者的威胁。当栖息地受到来自周围环境或捕猎者的威胁时，火烈鸟需要很多年才会再次返回栖息地，甚至其种群需要很长时间才能恢复。

伊芙琳说，火烈鸟除了有助于稳定生态系统外，还能推动旅游业发展，肯尼亚正在采取多种措施保护火烈鸟，比如减轻水体污染、提高公众保护火烈鸟的意识。

肯尼亚相关专业人士建议，肯尼亚应利用政策和法律工具，避免火烈鸟的飞行路径被侵占，让社区群众参与湿地保护，尽量减少对火烈鸟和其他候鸟的威胁。

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