人民网华盛顿5月21日电 （记者李志伟）5月19日，中国驻美大使秦刚应邀向天津音乐学院茱莉亚研究院首届毕业典礼视频致辞。

秦刚在致辞中指出，天津音乐学院茱莉亚研究院是高水平的中美合作办学机构，通过培养国际高水平音乐艺术人才，为促进中美艺术互鉴、推动中美人文交流作出了富有成效的贡献。

秦刚表示，作为天津音乐学院茱莉亚研究院首届毕业的研究生，既是中美教育交流孕育的优秀人才，也即将成为促进中国与世界沟通和理解的艺术使者。在疫情相伴的两年中，同学们经历了考验，收获了成长的力量，对人类命运休戚与共有了更深刻的理解。站在毕业的起点上，面对依然复杂不确定的世界，希望同学们依然保持独立与坚定，努力成为具有高度艺术水准、富有社会责任感的“世界艺术家”。

天津音乐学院茱莉亚研究院是美国茱莉亚学院在美国本土以外举办的唯一合作办学机构，也是我国首个授予美国硕士学位的艺术院校，此次毕业的33名研究生分别来自中国、美国、韩国、乌兹别克斯坦等8个国家。

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