【编者按】俄乌冲突爆发近三个月，美国等西方国家对俄罗斯实施了多轮制裁，全方位、无差别的制裁在能源、粮食、社会等领域产生严重外溢效应，对欧洲经济社会造成重大影响。新华社驻欧洲多国记者近日走访当地民众，实地了解对俄制裁给普通人带来的切肤之痛。

5月20日起，新华社开设“俄乌冲突下欧洲之殇”栏目，以全媒体报道形式，聚焦能源供应紧张加剧、粮食安全告急、社会负担加重给欧洲民众生活带来的沉重负担；而美国作为冲突和制裁的始作俑者却隔岸观火、坐收渔翁之利，酿成“欧洲之殇、世界之殇”。

新华社布鲁塞尔5月21日电 俄乌冲突升级已近三个月，欧洲社会在能源危机中越陷越深，欧洲企业和民众人心惶惶。一边是至少短期难以摆脱的对俄能源依赖，一边是对俄制裁引起的反噬，欧盟处境愈发窘迫，其应对措施也无异于扬汤止沸，却让美国政府及能源企业坐收渔翁之利。

能源供应无法“说关就关”

地处德国巴伐利亚州东南部的小城茨维瑟尔因盛产玻璃制品闻名于世。作为严重依赖俄罗斯天然气进口的能源密集型企业，乌克兰危机升级以来，当地玻璃生产商苦不堪言。负责供应链部门的安德烈亚斯·法思说：“我们的能源成本增加了大概5倍。如果不大幅提高售价，我们就无法生存。”

图为德国法兰克福拍摄的一处热力发电站。新华社记者逯阳摄

这家高能耗德国企业面临的困境，是整个欧盟能源现状的写照。现阶段，俄罗斯是欧盟最大天然气和原油供应国，欧盟进口天然气中约40%、进口原油中约30%来自俄罗斯。另据欧洲智库布吕格尔数据显示，欧盟当前每天从俄罗斯进口价值约4.5亿美元的石油和4亿美元的天然气。

欧盟委员会方面建议，欧盟年底前将对俄罗斯天然气的需求减少三分之二，在2027年前逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。

然而，欧盟内部对此一直存在分歧，对俄能源依赖程度较高的国家态度十分审慎。多国表示不能“匆忙行事”，能源开关不可能“一夜之间关上”。

德国官员表示，过去几个月，德方一直在同欧盟内外的伙伴商讨俄罗斯能源的替代方案，但这不可能在短时间内实现，来自俄罗斯的能源对欧洲至关重要。欧委会执行副主席弗兰斯·蒂默曼斯警告说，与俄罗斯能源“脱钩”可能带来比乌克兰危机“更大的伤害”。

对俄制裁反噬经济增长

随着近期燃油价格飞涨，法国东部一家运输公司的负责人西里尔·皮奥拉烦恼不已。公司有11辆卡车，每辆每周消耗约1000升柴油，过去两个月的燃油费用比去年同期多了1.7万欧元。

如今燃油已经贵如奢侈品，和皮奥拉有同样境遇的企业和民众不在少数。受对俄制裁影响，能源价格暴涨正渗透到方方面面。数据显示，4月欧元区能源价格同比上涨38%，推升当月通胀率达7.5%，连续6个月创历史新高。

一名男子骑车经过法国巴黎一处加油站。新华社记者高静摄

对欧洲经济部门而言，不仅要承受通胀压力，还面临着日趋严峻的产业链供应链问题。德国钢铁行业协会警告说，如果没有来自俄罗斯的能源，德国钢铁生产将陷入停顿，这将导致建筑业、金属和电气、汽车工业等出现严重问题。

法国《回声报》近期发布的中小企业调查显示，一半的受访企业表示能源价格上涨是目前最主要的困难，近九成企业表示利润空间会下降，近五分之一担心经营活动难以维持，超过一半的企业认为危机短时间内不会结束。

新冠疫情带来的负面影响持续，对俄大规模制裁的反噬作用又雪上加霜。据欧盟统计局公布最新数据，一季度欧元区经济增长放缓，这加剧了市场对第二季度经济出现萎缩的担忧。总部位于巴黎的经济合作与发展组织报告指出，在该组织覆盖的地区中，欧洲经济受俄乌冲突的冲击最严重。国际货币基金组织（IMF）近期将2022年欧元区经济增长预期下调1.1个百分点至2.8%。

危机应对政策治标不治本

“我担心会错失绿色转型的良机。”意大利环境经济学教授安德里亚·扎蒂说起欧盟应对能源短缺的政策忧心忡忡。原本希望目前的能源困境能成为欧盟卫生和环境政策发生重大变化的催化剂，但现在治标不治本的决策令他失望。扎蒂说，选择其他化石燃料供应国替代俄罗斯，会导致向可持续能源过渡进程被大大推迟。

人们骑自行车从德国法兰克福郊外的一处风电机组前经过。新华社记者逯阳摄

无论是经济复苏，还是能源自主，欧盟都开出了“绿色转型”的药方。然而从短期应对措施来看，与目标背道而驰。

近期，欧盟决定扩大从美国进口液化天然气，并在中东和非洲等地区物色更多潜在能源替代供应方。分析人士指出，欧盟此举不能真正实现能源战略自主，只是从依赖俄罗斯转向被美国政府和能源企业捆绑。

大量购置液化天然气船只和建设相关基础设施，签订长期购气合同将会挤占欧盟投资可再生能源领域的资源，增加欧洲对化石燃料依赖等。马耳他一家环保组织负责人阿斯特丽德·维拉说，对俄制裁令欧盟对化石能源的依赖不减反增，是一种“倒退”，对环保组织而言更是一种“挫败”。（文字记者：康逸、沈忠浩、刘芳、贺飞、陈文仙；视频记者：李骥志、张璇、黄泽民、杨海若、赵修知、于帅帅、孟鼎博；剪辑：马骁；编辑：马骁、鲁豫、常天童、谢琳、王昭、倪红梅、王雅楠、陈波）

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