新华社莫斯科5月21日电（记者刘恺）俄罗斯“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心（下称“矢量”中心）科研人员研制出了一种自动操作的检测试剂盒（下称检测盒），可用于检测包括猴痘病毒在内的正痘病毒。针对该检测盒的实验室测试已顺利完成。

猴痘病毒与天花病毒同属痘病毒科正痘病毒属。“矢量”中心日前发布消息说，这种检测盒能从实验动物样本中成功检测出其所染的正痘病毒。在临床模式下开展的实验室测试表明，检测盒能有效测出牛痘病毒、猴痘病毒、痘苗病毒等正痘病毒。此外，这种检测盒的相关设备配套、易于分析样本、直观记录结果等特点，使得检测可在非实验室条件下进行。

据世界卫生组织介绍，猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻，潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。“矢量”中心的科研人员介绍说，由于多种痘病毒具有“交叉免疫”特点，人接种天花疫苗对防治猴痘也有效。

另据俄媒体报道，“矢量”中心于18日向俄卫生部提交了本国第四代天花疫苗的注册申请。该中心认为，尽管人类早已消灭了天花，但随着近些年来局地永久冻土的融化，冻土中可能残存的天花病毒仍有释放的风险。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

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