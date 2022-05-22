新华社布琼布拉5月20日电 通讯：中国援布隆迪农业技术示范中心助布提高农作物产量

新华社记者吉莉

“多亏中国专家提供的水稻特别是杂交水稻的培训课程，使我们获得了更高的水稻产量，提高了合作社成员的收入和福利。”近日，30岁的布隆迪人伊曼纽尔·尼齐吉伊马纳在接受采访时说。

尼齐吉伊马纳是布隆迪布班扎省基航加县一个农民合作社的负责人，他接受了中国援布农业技术示范中心提供的培训，他对记者说，布隆迪应在全国推广中国水稻种植技术，让更多农民用上这些技术。

此前，中国援布农业专家组组长杨华德在接受采访时表示，经过长达7年的深入田间、村庄考察调研、试验示范和现场培训等努力，专家组成功将布水稻产量由平均每公顷3吨提升至10吨，实现飞跃性增长，为该国的粮食安全做出了贡献。

杨华德说，农业技术示范中心还引进了一种在山区种植的水稻品种，该品种的抗病能力更强。

杨华德表示，经过中国专家团队的努力，示范中心目前可以自主生产杂交水稻种子，“有可能在不久的将来建立一个种子中心，生产出合格的种子，甚至出口到其他国家。”

农业技术示范中心对布隆迪14个种植水稻省份的22个村庄进行指导，为稻农提供技术和指导方针。中心培训出的49名学员为全国1500多名农民提供了水稻种植培训。此外，该中心还为布隆迪环境、农牧业部培养农业专家。

福斯坦·恩达伊森加就是一名学习中国水稻种植技术的布隆迪学生，他开心地说：“我得到了专业红利。在培训之前，我不懂水稻种植的具体知识。现在，我已经掌握了低地杂交水稻种植流程。”

中国援布农业技术示范中心有13名成员，包括11名中国农业专家和2名布隆迪翻译，援助项目涉及水稻、土肥、农产品加工、果树、畜牧、水产等多个领域。

5月10日，中国驻布隆迪大使赵江平在布班扎省中国援布农业技术示范中心出席第三届“中国大使丰收奖”颁奖仪式时指出，近年来，中国农业专家组创新生产性投入基金模式，重视人才培养，在布班扎省基航加县林格4村成功实施杂交水稻减贫示范村项目，帮助全村居民摆脱绝对贫困。

布隆迪环境、农牧业部长鲁雷马表示，中国专家的足迹遍及布全国各地，并依托中国援布农业技术示范中心进行杂交水稻、玉米等良种培育试验，有效提高布农作物产量，促进农产品出口。布方向中方以及中国专家们表示由衷感激。

在中非合作论坛框架下，根据中布两国政府协议，中国农业农村部国际交流服务中心自2009年8月起实施援布隆迪高级农业专家技术合作项目。截至目前，共计派出5批次45人次赴布执行农业技术援助任务，支持该国减贫事业、实现粮食安全目标。

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