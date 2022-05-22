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中欧班列沈阳-法兰克福首趟列车抵达目的地

2022年05月22日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福5月20日电（记者何丽丽）从沈阳东站启程的中欧班列（沈阳）日前顺利抵达德国美因河畔法兰克福-赫希斯特工业园区，该班列是2022年中欧班列沈阳-法兰克福线路首次开行。

　　据法兰克福-赫希斯特工业园总经理卡武斯·克德察德介绍，该班列运输的货物以汽车配件为主，卸货后将被分流到以法兰克福为中心的100公里之内区域。该班列于4月26日从沈阳出发，5月18日抵达法兰克福。

　　克德察德表示，法兰克福尚未开通常态化运行的中欧班列，这一趟班列是过去12个月从中国到法兰克福的第三班列车。

　　克德察德说，该线路开通给当地创造了巨大发展机遇。法兰克福区位优势显著，是德国乃至欧洲重要的金融和交通中心，该线路将有利于增加法兰克福物流园区的活力，拓展欧洲市场，丰富贸易渠道。

　　展望中欧班列前景，克德察德表示，中欧班列对世界贸易至关重要，可带动沿线地区经济发展。鉴于当前俄乌冲突造成地区动荡、往返远东船只预定紧张以及海运业务价格高昂，如果可以保障路线安全，中欧班列将是一种替代方案。

(责编：刘洁妍、贾文婷)

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