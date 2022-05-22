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全球连线｜“火眼”识病毒，中国实验室助力非洲抗疫

2022年05月22日09:36 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月21日电 在埃塞俄比亚首都的博莱国际机场，身穿防护服的埃塞俄比亚小伙科米尼斯特正在“火眼”实验室的气膜舱内忙碌着。

　　科米尼斯特是一名生物实验室工程师，在“火眼”实验室内主要从事实验员的工作。“和中国同事一起工作给了我学习他们的技术经验的良好机会。他们（中国同事）教我如何对设备和仪器进行编程，以及如何操作核酸自动提取机。现在我可以独立操作这些设备了。”

科米尼斯特在工作中。（迈克尔·特韦尔德摄）

　　2021年4月16日，由华大基因投资建设的“火眼”实验室在博莱国际机场正式投入使用。实验室设计通量为每天1000样本，可在3小时内为最多400名乘客提供核酸检测服务。“精准检测，快速交付”成为“火眼”实验室的鲜明标签，也给这个国际交通枢纽的快速检疫工作带来巨大便利。

　　“这座‘火眼’实验室的建成，让在埃塞俄比亚博莱国际机场过境的旅客不需要从候机厅出去接受（核酸）检测，只需要在机场中转区等候3个小时便能拿到结果，继续前往下一个目的地。”华大集团非洲大区总经理陈松恒介绍。

科米尼斯特在工作中。（迈克尔·特韦尔德摄）

　　截至2022年3月，“火眼”实验室已在埃塞俄比亚、安哥拉、坦桑尼亚等9个非洲国家启动了合作项目，大幅提高了当地的检测和诊断能力。

　　带去先进技术和设备，提升检测能力的同时，华大基因还为当地员工提供培训和技术支持，携手应对新冠疫情带来的困难和挑战。（记者：汪平、周科、司源；剪辑：司源；编辑：杨骏、王娅楠、王松宇、王丰丰、程大雨）

(责编：刘洁妍、贾文婷)

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