新华社加沙5月21日电（国际观察）加沙停火一年 和平依旧脆弱

新华社记者陈霖 柳伟建

5月21日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列达成停火协议满一年。一年间，巴以冲突虽然烈度降低，但并未出现缓和态势。尤其近段时间，巴勒斯坦人与以色列方面在约旦河西岸、耶路撒冷等多地发生冲突，引发国际社会担忧。

一些分析人士认为，尽管巴以短期内发生新的大规模武装冲突概率不大，但双方深层次矛盾长期无法解决，和平依旧脆弱。

大规模冲突暂歇

去年5月10日起，以色列与哈马斯等加沙地带武装组织爆发严重冲突，双方交火11天，导致数千名平民伤亡。20日晚，哈马斯与以色列分别宣布双方已达成停火协议，停火从21日凌晨开始。

当前，冲突后重建、恢复经济、改善民生等都是巴以双方比较关注的问题。

达成停火协议后，以色列一定程度上放松对加沙地区的封锁，重新对加沙人民开放过境点，允许每天约1.2万名巴勒斯坦人进入以色列工作。以色列法院也暂时搁置了对东耶路撒冷谢赫贾拉地区居民的驱逐。此外，以色列逐渐准许一些建筑材料进入加沙以完成重建，推动经济复苏。

哈马斯发言人哈齐姆·卡西姆认为，以色列放松封锁措施将使双方有更多时间关注内部局势，并将两国民生列为优先事项。

巴勒斯坦公共工程和住房部副部长纳吉·萨尔汉说，加沙地带需要大约10亿美元来修复以色列战争造成的破坏，此外还需要20亿美元来恢复生机。萨尔汉指出，不少设施尚未重建，加沙仍需联合国和周边国家提供额外援助，向冲突受害者支付资金来助其重建家园。

有分析人士认为，在去年冲突中，加沙不少军事设施遭损毁，经济恢复元气仍需时日。哈马斯预计需要数年时间恢复实力，短期内巴以双方发生大规模武装冲突的几率不大。

局部冲突不断

虽然大规模武装冲突暂时停歇，但近段时间巴以地区局部冲突不断，局势面临新一轮紧张和升级。

3月下旬以来，以色列多地发生袭击事件，十多名以色列人死亡。随后，以军以此为由，在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，与巴勒斯坦人发生冲突并造成死伤。约旦河西岸多地爆发游行示威，抗议以军枪杀巴勒斯坦人。

斋月期间，在耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）的阿克萨清真寺及周边区域，巴勒斯坦民众与以色列警察发生多次冲突，造成200多人受伤。5月中旬，卡塔尔半岛电视台女记者希琳·阿布·阿克利赫在约旦河西岸采访冲突时遭枪击身亡，引发巴以民众激烈对立。

另据以色列媒体报道，一些以色列官员和记者煽动重新启动对哈马斯高层，特别是该组织领导人叶海亚·辛瓦尔的暗杀活动。

加沙地带爱资哈尔大学政治学教授阿布·赛达认为，如果辛瓦尔被“暗杀”，哈马斯将与以色列展开“激烈的战争”，“战火”可能会延伸到加沙地带以外的其他区域。

深层矛盾难解

分析人士认为，领土问题、耶路撒冷归属问题、巴勒斯坦难民问题等长期难以解决，这是巴以冲突旷日持久的深层次原因。如果这些问题长期无法解决，地区局势可能会更加错综复杂，加沙地带武装派别与以色列再次爆发大规模武装冲突或许只是时间问题。

去年11月，哈马斯和以色列在埃及斡旋下磋商延长停火协议、取消对加沙地带封锁、加沙地带重建等问题，但很多问题至今未能达成一致。

卡西姆认为，以色列持续实施“侵略行为”，在这种情况下，双方无法商讨延长停火协议的问题。“如果以色列放任耶路撒冷老城圣殿山的冲突继续升级，或是对加沙采取新的军事行动，我们仍会拿起武器。”

分析人士指出，以色列和巴勒斯坦的安全相互依存、不可分割。将一方安全建立在另一方不安全的基础上，就无法打破暴力循环、走出安全困境。双方只有秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能实现和平共处。

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