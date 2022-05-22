新华社北京5月21日电（记者张莹）近日，英国、美国、葡萄牙、西班牙、意大利、瑞典、澳大利亚等多个国家报告人感染猴痘病毒的确诊或疑似病例。那么，什么是猴痘病毒？它如何传播？是否有必要担心这种传染病大范围暴发？

病毒性人畜共患病

猴痘是一种病毒性人畜共患病，其病原体猴痘病毒是一种DNA（脱氧核糖核酸）病毒，属于痘病毒科正痘病毒属，与在人类历史上曾肆虐数千年的天花病毒是“近亲”。猴痘病毒于1958年被首次发现，当时一组用于研究的猴子中出现“痘状”传染病，因此得名。自世界卫生组织1980年宣布人类彻底消灭天花以来，猴痘病毒已成为对公共卫生影响最大的正痘病毒。

世卫组织网站19日更新资料显示，尽管猴痘病毒在猴子体内首次被确认，但啮齿动物最有可能是其天然宿主。在非洲，已发现松鼠、冈比亚鼠、不同种类的猴子等动物都可能感染猴痘病毒。

据介绍，猴痘病毒主要在西非和中非地区流行。1970年，刚果（金）发现首例人感染猴痘病例。此后，全球报告的多数病例分布在刚果（金）、刚果（布）、中非共和国、尼日利亚、喀麦隆等非洲国家。例如，刚果（金）2020年报告6000多例人感染猴痘病例，2021年报告3000多例。

非洲大陆之外的首次猴痘疫情于2003年出现在美国，累计数十人感染，传染源可追溯至从加纳运到美国的冈比亚鼠和睡鼠。2018年以来，以色列、英国、新加坡等国在来自尼日利亚的旅客中发现猴痘病毒感染者。

直接接触受感染动物的血液、体液、皮肤或黏膜损伤部位等，可能导致猴痘病毒从动物传播给人类。食用烹饪不当的感染动物也是“动物传人”的风险因素。一般来说，猴痘病毒在人际间传播并不常见。人际传播途径包括密切接触感染者的呼吸道分泌物、皮肤损伤部位或被污染物品等，通常需要更长时间面对面才能发生呼吸道飞沫传播。此外，猴痘病毒可能经由胎盘或生产期间的密切接触发生母婴传播。

世卫组织强调，为降低感染风险，在猴痘病毒流行地区应避免与野生动物接触，特别是避免在无防护情况下接触患病或死亡动物的肉、血液或其他部位，食用肉类必须彻底煮熟。

天花疫苗对猴痘有效

据世卫组织介绍，猴痘病毒感染症状与天花相似，但临床严重程度较轻。潜伏期通常为6至13天，可能长达21天。发病初期症状包括发热、头痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、重度疲乏等，其中淋巴结肿大有助于将猴痘和天花区别开。发热几天后发展为面部和身体其他部位大面积皮疹，并可能导致继发性感染、支气管肺炎、败血症等。

猴痘通常是一种自限性疾病，多数患者会在几周内康复。重症常见于儿童或免疫缺陷者，还与感染者基础健康状况、暴露于病毒的程度及并发症严重程度等有关。猴痘疫情病死率差异较大，近年来约为3%至6%。

研究表明，接种天花疫苗预防猴痘有效率达85%。2019年，一款基于减毒痘苗病毒研制的疫苗被批准用于预防猴痘，但尚未大范围接种。治疗方面，一种早前被美国食品和药物管理局批准的抗天花病毒药物特考韦瑞于2022年在欧洲获批用于治疗猴痘，也还没广泛使用。

近期传播呈“非典型”特征

连日来，非洲以外报告猴痘病例的国家和感染病例数不断增多，许多感染者没有猴痘流行地区旅行史。世卫组织表示，在多个“非流行国家”出现与疾病流行地区没有直接旅行联系的猴痘病例，这是“非典型”状况，目前仍在调查感染源。

这是否意味着猴痘病毒变得更具传染性？世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安日前在记者会上说，过去几年，猴痘的流行病学情况发生了变化，其出现范围扩大。在西非和萨赫勒地区，气候压力增加，人类和动物为了生存不得不适应环境，这可能使得动物种群和人类更接近，有时为了相同的食物资源而竞争。必须真正了解相关地区深层生态和人类行为，从而试图从大自然源头上阻止这种疾病传播给人类。

加利福尼亚大学洛杉矶分校流行病学教授安妮·里莫因指出，猴痘病例增多可能与消除天花有关。1980年后，人们不再接种天花疫苗，对猴痘的免疫力也有所下降。里莫因与她的同事2010年发布的研究显示，过去30年间，刚果（金）的猴痘发病率增长超过14倍，从每1万人不足1例上升至每1万人约14例。

另一个令人困惑的现象是，近期出现的许多感染者是同性恋、双性恋或其他男男性行为者。英国南安普敦大学全球卫生问题高级研究员迈克尔·黑德对此表示，还无法证实猴痘病毒是类似艾滋病病毒的性传播病毒，“性行为或亲密活动期间的密切接触，包括长时间皮肤接触，可能是传播的关键因素”。

(责编：刘洁妍、贾文婷)