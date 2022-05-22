人民网开罗5月22日电 （记者黄培昭）埃及中国学生学者联合会21日在线上举办学习习近平总书记给南京大学留学归国青年学者回信精神暨学联2022年度工作会议。来自埃及中国学联以及开罗大学、爱资哈尔大学、艾因夏姆斯大学、亚历山大大学、苏伊士运河大学、坦塔大学、卢克索大学等7个学联分会的学联干部、留学生及汉语教师共50余人出席了会议。名誉会长王虎、王培中、黄友灯、胡汉浩以及中国驻埃及使馆教育公参王胜刚、随员崔诗琪出席了活动。活动由秘书长马树凯主持。

活动首先共同学习了5月18日习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的回信。同学们畅谈了自己的感悟，纷纷表示，回信充分体现习近平总书记以及党和国家对留学人员的深切关心和殷切期望。从五四青年节前夕习近平总书记视察中国人民大学的重要讲话以及中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，同学们深刻领悟到总书记对青年的高度重视和关心，表示作为新时代的留学青年，对处在祖国奔向现代化建设、实现中华民族伟大复兴的新征程中感到无尚的光荣，一定不辜负总书记的教诲，“不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩”“坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人”。同学们表示一定会牢记总书记的谆谆嘱托，以老一辈留学生为榜样，抢抓伟大时代大有可为的机遇，珍惜留学时光，努力完成学业，立志报效祖国，不辜负党和国家的殷切希望。

在年度工作会议上，会长摆克成作学联2021年度工作报告并介绍2022年工作计划。在2021年工作中，学联在中国驻埃及使馆的指导下、侨界的关心支持下，团结广大留埃学人在抗疫保健康、安全保平安、帮扶送温暖、学联自身建设以及活动组织、外部联系等都取得了很好的成绩。摆克成还总结了学联工作的不足并汇报了改进措施。经讨论，大家一致赞成工作总结及工作计划。会议还就《埃及中国学生学者联合会章程》修改进行了审议，摆克成就章程修改做了说明，经大会讨论，一致通过了《章程》修改方案。

各学联分会主席在积极参与讨论有关工作的同时也纷纷表示，一定不辜负留学人员的信任，在工作中加强锻炼，不断提升自己的能力和才干，积极努力为本会留学人员做好服务。

学联名誉会长王虎对学联的日益成熟感到高兴。他表示，将一如既往地支持学联工作，希望旅埃学人不辜负习近平总书记的嘱托和期望，将来为祖国的发展和民族复兴做出积极贡献。

中国驻埃及大使馆教育公参王胜刚表示，希望留学埃及的同学们牢记总书记的谆谆教诲，不负时代、不负韶华，努力学习、增长本领，将自己的远大理想同祖国的强大、民族复兴紧密结合起来。王公参高度评价2021年学联工作取得的新成绩，对学联章程修改工作予以充分肯定，认为这是学联自身建设又迈出的可喜一步。他强调，广大留埃学生要坚持做好防疫和安全防范工作不松懈，牢牢绷紧“安全”这根弦。王公参还在发言中对学联工作人员和名誉会长所作工作表示衷心感谢，表示使馆教科处将一如既往地支持学联工作，尽力提供支持和帮助。

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