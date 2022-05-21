新华社瑞士达沃斯5月21日电 题：信任与合作是促进全球经济复苏的“金钥匙”

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

2022年世界经济论坛年会将于5月22日至26日在瑞士小镇达沃斯举行。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德在会前表示，如今全球发展面临诸多“拦路虎”，世界各国应巩固信任，加强合作，携手应对挑战。这番话道出世界有识之士的共同心声：信任与合作是促进全球经济复苏的“金钥匙”。

放眼世界，新冠疫情仍持续蔓延，俄乌冲突的外溢影响日益显现，全球经济复苏明显承压。近日，世界银行、国际货币基金组织等机构均已调低今明两年世界经济增长预期。全球经济之所以陷入困境，固然有世纪疫情的“天灾”因素，但很大程度上是“人祸”导致。美国等个别国家为一己私利，在经贸合作、科技标准、贸易规则等方面大搞排他性“小圈子”和保护主义，不择手段煽动“脱钩”“断链”，不遗余力挑动冲突对抗，在世界范围内造成巨大的信任赤字和合作困难，加剧全球经济增长面临的风险。

越是在全球经济复苏面临“逆风”的困难时刻，人们越应呵护“信任”这一宝贵财富。信任是国际关系中最好的黏合剂。世界各国乘坐的是一条命运与共的大船，各方只有深化互信、同舟共济，才能保证这艘“世界号”巨轮乘风破浪、扬帆远航。当前全球面临的巨大信任赤字，正在对国际经济合作造成负面影响。在这种时刻，各国尤需加强沟通，互商互谅，增进战略互信，减少相互猜疑。美国等个别国家应改弦更张，停止破坏国际互信、以邻为壑的霸权行径。一言以蔽之，深化国家间互信、珍惜和维护相互信任的国际合作环境是携手应对挑战的必由之路，也是顺应大势所趋、人心所向的明智之举。

越是在全球经济复苏遭遇“寒流”的关键时期，人们越应牢记“合作”这一重要法门。团结就是力量，合作方能共赢。在经济全球化时代，太多的难题只有世界各国团结合作才能得到解决。从保持价格总体稳定到保障粮食安全，从保护民众生命健康到应对全球气候变化，从防范税基屡受侵蚀到有效打击恐怖主义，没有哪一个难题仅靠一两个国家单打独斗就可以解决。因此，世界各国要坚持团结合作、互利共赢，坚持真正的多边主义，坚持开放融通，共同推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，才能让世界经济活力充分迸发。

此次世界经济论坛年会是2020年1月以来，这一活动首次回到达沃斯以线下方式举办，为凝聚携手促进全球经济复苏的国际共识提供了契机。达沃斯虽然只是阿尔卑斯山上的一个小镇，却是一个观察世界经济的重要窗口。此次年会的主题为“历史转折点：政府政策和商业战略”，也体现了组织者希望人类在自身命运何去何从的岔路口能够辨明正确方向的深意。人们期待，在此次年会上听到更多致力于稳定国际秩序、有利于弘扬全人类共同价值、有助于推动构建人类命运共同体的明智声音。

(责编：崔译戈、刘洁妍)