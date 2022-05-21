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专访：中国经济稳定增长对全球复苏具有重要意义

——访世界经济论坛总裁博尔格·布伦德

2022年05月21日15:45 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月21日电 专访：中国经济稳定增长对全球复苏具有重要意义——访世界经济论坛总裁博尔格·布伦德

　　新华社记者陈斌杰 陈俊侠

　　世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国为世界经济增长作出巨大贡献，中国经济稳定增长对全球复苏具有重要意义。

　　他说，中国是全球第二大经济体，“在中国发生的事情，当然会对世界其他地区产生巨大影响”。

　　布伦德说，中国在过去半个世纪里高速发展，近8亿人摆脱贫困，基础设施建设成果显著，环境问题大幅改善，在高新技术领域也居于领先地位。过去10年，中国经济对世界经济增长的贡献率保持在30%左右。

　　布伦德表示，面对新冠疫情冲击，中国经济增长面临一些短期挑战，但中国政府正采取扩大内需、减少出口依赖、培育高附加值行业等措施确保经济增长。“我看好中国经济的中长期前景。”

　　布伦德指出，世界经济遭受新冠疫情严重冲击后，不少国家出台了经济刺激政策，全球经济正走向复苏，中国和美国都在其中发挥了重要作用。

　　他说，俄乌冲突爆发导致欧洲经济增长放缓，并引发能源危机、通胀高企等问题，进一步拖累世界经济复苏。发展中国家和新兴经济体在危机中尤为脆弱，“我们必须避免今年春天出现的全球增长放缓不会以衰退告终”。

　　布伦德呼吁，各国应审慎使用货币政策，避免贸易保护主义和以邻为壑的政策，继续在全球价值链上进行合作，以共赢方式推动世界经济复苏。

　　谈及将于22日至26日在瑞士达沃斯小镇召开的世界经济论坛年会，布伦德说：“世界发生了变化，本次年会（议题）也因此不同。”

　　布伦德说，新冠疫情可能是100年以来人类遭遇的最严重流行病，世界还面临经济增长放缓、气候变化等严峻挑战，这些与全球民生、就业和繁荣息息相关的问题将成为本次年会的重要议题。

　　他说，应对全球挑战需要全球解决方案，“全人类都在一条船上，我们必须携手应对挑战”。（参与记者：姜雪兰）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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