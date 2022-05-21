新华社北京5月21日电 美国政府和国会消息人士披露，白宫正考虑设法向乌克兰提供反舰导弹，以帮助乌方打破俄罗斯海上封锁，但同时一些内部人士警告这可能导致冲突加剧。

路透社19日以3名美国政府官员和2名国会人士为消息源报道，政府正积极考虑向乌方提供美国波音公司制造的“鱼叉”导弹或者挪威康士伯防务与航空航天公司与美国雷神技术公司联合生产的“海军攻击导弹”(NSM)。方式为从美国直接运送，或者经由装备其中一种反舰导弹的欧洲盟国“转让”。

这是2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

“鱼叉”导弹射程近300公里，“海军攻击导弹”射程250公里，两者单枚造价均为150万美元左右。在美国哈德孙研究所海军事务专家布赖恩·克拉克看来，只要12到24枚“鱼叉”这样射程超过100公里的反舰导弹，就足以威胁俄罗斯舰船。

英国国防部估计，俄罗斯在黑海部署大约20艘舰船，包括潜艇。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基上月呼吁葡萄牙向乌克兰军队提供“鱼叉”导弹。

只是，一些美国前政府和现政府官员及国会消息人士说，向乌克兰提供这类射程更远、威力更强的武器存在诸多问题，包括训练时间长、维护困难、可能被俄军缴获和引发冲突升级。

乌克兰军队能发射“鱼叉”导弹的平台有限。这种导弹几乎全是海基发射。两名美国官员说，美方正研究可能的解决方案，包括从一艘美国海军战舰上拆下一台发射器。

2020年9月17日，乌克兰士兵参加在乌克兰西部利沃夫州举行的代号为“快速三叉戟-2020”的多国联合军事演习。新华社发

报道称，尽管已经有多个国家表示愿意向乌克兰提供“鱼叉”，但谁也不愿意第一个站出来以及单独提供，理由包括担心如果俄军舰船遭“鱼叉”击中，会受到俄方报复。

“海军攻击导弹”有陆基版本，方便运输。据路透社报道，操作培训只需要不到14天。美国消息人士说，美国正考虑由挪威提供导弹，其他欧洲盟国提供运载发射车。

乌克兰还希望美国提供多管火箭炮系统，比如美国洛克希德-马丁公司生产的M270式高精度火箭炮，射程70公里以上，是乌军现有榴弹炮的3倍。不过，美国政府近几周决定改为提供M777式超轻型榴弹炮，理由是可以更快部署、更大批量运输。两名美国官员说，国会通过400亿美元援乌法案，白宫会考虑提供M270或类似装备。

美国《政治报》网站以知情人士为消息源报道，白宫不急于向乌克兰提供M270多管火箭炮，缘由是担心乌方可能用来攻击俄罗斯境内目标。

俄罗斯方面指责美方以输送军火和情报支持等方式参与对俄作战，称美方不断“火上浇油”，无意促进和平。俄罗斯国家安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫本月11日表示，美国向乌克兰提供400亿美元“空前”援助，是为了继续展开打击俄罗斯的“代理人战争”。（胡若愚）

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