新华社北京5月21日电 澳大利亚联邦议会选举定于21日投票。最新民意调查结果显示，总理斯科特·莫里森领导的自由党-国家党执政联盟支持率略微落后于反对党工党。莫里森和竞争对手、工党党魁安东尼·阿尔巴内塞20日出席一系列宣传活动，以期在最后一刻争取更多选民支持。

澳大利亚每三年举行一次联邦议会选举。这次选举将改选众议院全部151个议席以及参议院76个议席中的40席。获得众议院至少76席的政党或政党联盟将执政，其领导人出任总理。

路透社援引民调机构益普索集团19日晚发布的民调结果报道，如果在两党中“二选一”，执政联盟支持率为47%，低于工党的53%；如果把其他较小党派和独立候选人也算上，那么执政联盟和工党支持率分别为35%、36%，而剩余将近三分之一的选民支持小党派和独立候选人，意味着这次选举可能产生少数派政府。

面对民调处于劣势的局面，莫里森坚称将在这场选举中获胜。他向竞争对手阿尔巴内塞发难，批评后者面对媒体记者提问竟然答不出本国的失业率。莫里森说：“失业率是总理需要知道的事……我们已经看出，他无法胜任这一职务，他承担不了。”

工党方面说，澳大利亚因新冠疫情关闭边界以后，工厂难以招到工人。在通货膨胀率高达5.1%的背景下，人们收入却只增加了2.4%，是1998年以来最低值。工党希望提高最低收入水平，以追上通胀率。阿尔巴内塞说：“澳大利亚人过得很难，他们知道自己的工资缩水了2.7%。”

按他的说法，这一情况正是由于莫里森政府管理不力。“澳大利亚工人正在为过去10年来的糟糕政策和经济失败付出代价；而斯科特·莫里森说他应该再获得三年任期，就因为他刚刚起步。”

这次选举是澳大利亚新冠疫情暴发以来首场议会选举。选举委员会20日宣布，将允许感染新冠病毒的选民电话投票。此外，由于选情胶着、统计投票结果预计需要较长时间，选举委员会表示投票日当晚可能无法得知谁是赢家。（张旌）

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