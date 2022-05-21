新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：世界卫生组织20日表示，近期该组织已接到多个国家报告累计约80例猴痘病例，另有50例病例待确认。在多个非猴痘流行的国家发现猴痘病例属于“非典型”情况。

世卫组织20日召开专家和技术咨询小组会议，讨论全球猴痘相关信息及其应对，并在其网站上发表声明表示，猴痘一般在一些国家的某些动物种群中流行，偶尔导致当地居民和旅行者感染。近期有11个国家发现猴痘病例是“非典型的”，因为这些病例都发生在非猴痘流行的国家。世卫组织将继续召开专家和技术咨询小组会议分享相关疾病信息和应对策略。

瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦20日宣布，瑞典决定将猴痘列为对社会有危害性的疾病，以防止其进一步在社会上传播。“该分类允许采取旨在防止进一步传播的感染控制措施，”哈伦格伦在新闻公报中说，“向易感人群传达该信息以及使卫生服务部门做好处理和追踪疑似病例的准备也很重要。”

瑞典公共卫生局19日发表声明说，首都斯德哥尔摩地区确诊首例猴痘病例。据介绍，这名确诊患者病情不严重，已接受相关治疗。目前还不清楚该病例是在哪里被感染，相关调查正在进行中。

德国巴伐利亚州20日确诊一例猴痘病例，这是德国首次报告猴痘病例。巴伐利亚州卫生部门当天发布公报说，这名患者来自巴西，是一名26岁男子，从葡萄牙经西班牙进入德国，并在多地停留。患者目前正在慕尼黑当地一家医院隔离。

澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州卫生部门20日均确认，各发现了一例猴痘病例。两例病例均是近期从欧洲抵澳，感染后症状轻微，目前均已被隔离。

加拿大公共卫生署19日发表声明说，加拿大国家微生物实验室检测发现，魁北克省送检的两例样本猴痘病毒检测呈阳性，这是加拿大首次确认猴痘病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。

世卫组织负责突发事件应对的助理总干事易卜拉希马·索塞·法勒日前在记者会上表示，猴痘主要在西非和中非地区流行，病例多发现于尼日利亚、刚果（金）、中非共和国等国。（参与记者：张毅荣、付一鸣、郝亚琳）

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