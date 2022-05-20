马新民大使致辞。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆5月20日电 （记者苏航）19日，中国外交部援助苏丹主权委员会及外交部抗疫物资交接仪式在苏丹首都喀土穆友谊厅举行。中国驻苏丹大使马新民、苏丹外长阿里·萨迪克、联邦卫生部长海萨姆出席活动并签署交接证书。

马新民在致辞中表示，友谊厅是中苏深厚情谊的象征，在这里举行抗疫物资交接仪式再次彰显了中苏人民抱德炀和、丹诚相许的真挚友谊，再次谱写了中苏两国同心戮力、并肩战疫的全新篇章。面对世纪疫情带来的严峻挑战，中苏传统友谊在共克时艰中根基更加牢固，中苏医疗合作在同舟共济中脚步更加坚实，中苏团结抗疫在守望相助中动力更加强劲。

马新民强调，中国是首个向苏派遣抗疫医疗专家组的国家，累计向苏方提供23批疫苗和抗疫物资援助，为苏方抗疫提供有力物质支持。此次中方向苏方援助价值455万元人民币的抗疫物资，是落实习近平主席有关理念主张的最新举措。中方愿积极推动新一批援苏疫苗早日落地，继续支持苏方早日彻底战胜疫情。

萨迪克感谢中国政府再次伸出援手助苏抗疫并表示，苏丹人民对有中国这样的好朋友感到自豪，双方在经贸、卫生、教育等领域取得的丰硕成果深入民心，这批援助物资再次彰显了苏中关系的含金量，是苏中抗疫合作的又一重要里程碑。苏方将发挥中方援助最大效益造福苏人民，愿同中方在抗击疫情等各领域密切合作，不断丰富拓展苏中关系内涵。

海萨姆表示，50多年来，中国援苏医疗队救死扶伤，深得百姓爱戴。疫情暴发以来，中方始终给予苏方坚定支持，中方专家倾情分享的防控诊疗经验至今仍是苏方防疫工作的重要参考，中国还是首个通过双边渠道向苏提供新冠疫苗援助的国家，这些都为苏丹人民生命健康提供了坚强保障。苏方愿与中方不断深化两国医疗卫生合作，争取早日战胜疫情。

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