人民网开罗5月19日电 （记者沈小晓）5月18日，中建埃及新首都CBD项目举行D04住宅楼主体结构封顶仪式，这标志着CBD项目20栋单体工程主体结构施工全部完成，全面进入装修和机电安装阶段。

埃及住房部副部长哈立德·阿巴斯在活动现场表示，在该项目建设过程中，中埃双方一直保持着良好的信任和合作，成功战胜了新冠疫情带来的诸多挑战和问题。希望相关各方继续努力、相互配合，全力确保CBD工程建设节点，期待CBD项目早日实现首栋高楼竣工交付。

中建埃及分公司总经理常伟才在致辞中表示，坚持属地化、同埃及公司开展合作是中建公司的发展战略，共同发展、促进中埃两国友谊是中建公司的一贯追求。希望项目团队再接再厉，继续攻坚克难，狠抓工期主线，严把质量安全关，确保项目完美履约，用实际行动回报埃及政府和人民对于中建公司的支持和信任。

直营一部项目经理梁旭照介绍了D04住宅楼基本情况，并向中建埃及分公司及相关合作方表达感谢。埃方嘉宾对D04住宅楼封顶表示热烈祝贺，向项目团队克服疫情困难而取得的建设成果表达肯定和感谢。

在热烈的掌声中，中埃嘉宾共同为D04住宅楼浇筑封顶混凝土。

D04住宅楼总建筑面积8.9万平方米，总建筑高度159.8米，地上40层、地下2层，由中建埃及分公司直营一部联合埃及分包单位SIAC共同承建。D04住宅楼连同此前已封顶的D05住宅楼，既是中建埃及分公司第一个自营项目，也是CBD项目首个以埃及属地建筑企业作为结构分包的超高层建筑项目。

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