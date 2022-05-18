新华社北京5月18日电（记者许可）针对中国美国商会发布白皮书称坚决反对中美彻底“脱钩”，外交部发言人汪文斌18日表示，在经济全球化时代，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己，希望美方认真倾听美国企业发出的理性务实声音，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，中国美国商会发布2022年度《美国企业在中国白皮书》称，商会坚决反对中美彻底“脱钩”，支持扩大对华关税豁免，不要将疫情和防疫政策等问题政治化。该商会的负责人称，中方一直拥有清晰的战略发展目标、巨大的市场机遇和可预见的营商环境，对美企形成巨大吸引力。中方对此有何评论？

汪文斌表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。

汪文斌说，白皮书指出，美国企业坚决反对美中关系彻底“脱钩”，认为“脱钩”将使两国在外贸外资方面蒙受巨大损失，没有人能在这场博弈中成为赢家。“希望美方认真倾听美国企业发出的理性务实声音，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的精神与中方相向而行，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。”

白皮书也指出，中国是全球最大、增长最快的市场之一，是美产品和服务的重要出口市场。中国市场拥有强大的研发和创新生态系统，是许多美龙头企业重要的收入来源地。中国还是大量产品和部件的关键货源地和供应商，以其相对较低的成本和更大的生产规模，使美国消费者获益。超过三分之二的受访企业表示，中国是其全球前三大投资市场。

“展望未来，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面不会改变。中方将继续深化改革、扩大开放，打造市场化法治化国际化的营商环境，为包括美国企业在内的世界各国企业来华投资兴业提供更多机遇。”汪文斌说。

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