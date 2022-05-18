新华社布鲁塞尔5月18日电（记者任珂）芬兰和瑞典驻北约大使18日在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。

斯托尔滕贝格接受申请后说，在俄罗斯与乌克兰冲突的背景下，此举是“历史性的一步”。他表示，北约将尽快评估申请，并考虑两国通往北约之路的下一步行动。北约必须考虑所有盟国的安全利益，决心解决所有问题并迅速就两国的申请得出结论。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”的前提下才能吸纳新成员。近来北约成员国土耳其多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党等的支持，并解除对土出口国防设备的限制。土总统埃尔多安16日表示，土耳其不会同意两国加入北约。

俄罗斯总统普京16日表示，芬兰和瑞典加入北约不对俄构成直接威胁，但是北约军事基础设施在两国领土上的扩张必然会引起俄罗斯的回应。俄外交部副部长格鲁什科14日表示，面对芬兰和瑞典可能加入北约，俄方不会无动于衷，也不会冲动决定应对措施，而是要对北约新一轮扩张后形成的新力量部署进行全面认真的分析。加入北约不符合两国利益，也不利于维护欧洲的安全与稳定。

芬兰和瑞典近日做出了加入北约的决定，改变了两国多年来在军事上不结盟的政策。（参与记者：赵冰、耿鹏宇、熊思浩、陈静、徐谦、和苗、付一鸣）

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