新华社加拉加斯5月17日电（记者王瑛 徐烨）委内瑞拉副总统罗德里格斯17日在社交媒体推特上发文说，美国政府已允许美国及欧洲石油公司重启在委业务的消息属实，希望该决定能为解除对委单方面经济制裁开辟道路。

罗德里格斯在推文中说，美国非法经济制裁对委人民造成巨大伤害，希望这是美国解除这些单方面制裁的开端。

据美国媒体17日报道，美国政府当天允许美国雪佛龙石油公司与委内瑞拉方面就未来在委经营活动展开谈判，但雪佛龙公司仍不得在委内瑞拉开展上游钻探活动和销售委内瑞拉原油。另据报道，美国也将允许在委仍有业务的欧洲石油公司向欧洲出口委石油。

美国自2018年起对委实施全方位的经济制裁和金融封锁，包括禁止委原油出口，将委金融体系排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外等。据委政府估算，美单边非法制裁已累计给该国造成超过1000亿美元经济损失。

委总统马杜罗日前发表电视讲话时表示，委内瑞拉人民创造性地抵抗了美国政府不断加码的非法单边制裁和封锁，打赢了美西方对委发动的持续5年的经济战。

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