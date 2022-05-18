新华社伦敦5月17日电（记者杜鹃 许凤）由于担心英国内政部不久将批准向美国引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇，数百名英国民众17日在内政部大楼门前举行示威活动，呼吁阻止将阿桑奇引渡至美国。

示威者手举“不要引渡”“释放阿桑奇”“新闻行业不是犯罪”等标语。活动组织者和参与者表示，阿桑奇引渡案受政治动机驱动，说明美国和英国打压“新闻自由”。

“维基揭秘”网站主编克里斯廷·赫拉凡松在示威现场接受新华社记者采访时说，如果英国政府最终决定引渡阿桑奇，他的团队将继续为阻止引渡而努力，包括上诉至欧洲人权法院。

上月20日，伦敦威斯敏斯特地方法院发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。此案已移交给英国内政部，将由内政大臣帕特尔作出最终决定。

17日早些时候，阿桑奇的妻子斯特拉在社交媒体推特证实，她已经向内政部提交申请，质疑伦敦威斯敏斯特地方法院作出的批准引渡裁定。

阿桑奇现年50岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军的战争罪行。其中一段驻伊拉克美军“阿帕奇”武装直升机射杀记者和平民的视频广为流传。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出了17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

2021年1月，英国一家地方法院作出裁决，拒绝美国引渡要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。2021年12月，英国高等法院作出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇，同时高等法院将案件移交地方法院进行后续流程。

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