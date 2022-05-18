新华社斯德哥尔摩5月18日电 北欧国家瑞典与芬兰17日宣布，将于18日联合提交加入北约申请。如果成功，这将显著改变欧洲地区格局与安全形势。

对瑞典和芬兰的举动，美英等西方国家不断“打气”，鼓励其成为北约进一步向俄罗斯边境扩张的新落点。而多方人士发出警告：北约的所谓“安全保障”不会让欧洲更安全，相反会导致进一步的对立和地区动荡。

美国极力拉入伙

瑞典首相安德松17日与到访的芬兰总统尼尼斯托举行联合新闻发布会，宣布两国将于18日联合提交加入北约的申请。此前，两国已就加入北约不断推进国内程序：从宣布意向到议会投票，到签字批准，一系列操作在几天内即告完成。

对两国加入北约，美英等国极力拉拢。芬兰和瑞典11日分别从英国获得了书面的安全支持，承诺在遭受灾难或袭击时，将以各种方式相互协助，其中可能包括军事手段。瑞典外交大臣林德本月初在与美国国务卿布林肯会见后说，美方表示已做好准备，为瑞典提供入约等待期内的“安全保险”。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日表示，如果芬兰和瑞典决定申请加入北约，它们的成员资格将增强北约的共同安全。

依据规程，北约必须在30个成员国一致同意前提下才能吸纳新成员。目前，北约成员国土耳其提出反对。土耳其总统埃尔多安在13日和16日两次表态，不同意芬兰和瑞典加入北约，理由是两国支持恐怖组织、对土耳其实施制裁。

不过，西方国家认为土耳其的表态实际是一种“要价”，并正就此积极“做工作”。

土方多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党和“居伦运动”的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。卢森堡外交大臣阿塞尔博恩接受德国广播电台采访时说，他认为土耳其只是想“抬高（两国加入北约的）价码”，相信土耳其到最后“不会踩刹车”。美国白宫新闻秘书让-皮埃尔17日表示，“对话正在进行。”

瑞典政府17日发表新闻公报说，安德松和尼尼斯托将于19日前往华盛顿会见美国总统拜登，讨论两国申请加入北约以及跨大西洋关系等问题。美联社报道，美国国务卿布林肯18日将在纽约会见土耳其外交部长恰武什奥卢。两人15日已在柏林就芬兰和瑞典加入北约的议题沟通，布林肯当天表示“有信心取得共识”。

俄罗斯提醒别犯错

长期以来，芬兰和瑞典奉行中立政策，被认为是俄罗斯与西方之间的缓冲区。分析人士指出，芬兰和瑞典加入北约后，俄罗斯与北约国家的陆地边界长度将几乎增加一倍，波罗的海将成为“北约内海”，俄罗斯在波罗的海地区和北极地区将处于北约国家包围之中。

俄外交部副部长里亚布科夫17日在接受俄电视台采访时表示，瑞典和芬兰加入北约的决定是“一个严重的历史性错误”。两国的决定不是在加强自身安全，而是将失去很大一部分主权，“因为加入北约后，两国的政策将不再由斯德哥尔摩和赫尔辛基决定”。

俄罗斯总统普京16日强调，北约扩张完全是由于美国外交政策利益而人为制造出来的问题。北约已成为一国的外交政策工具，造成国际安全形势恶化。他说，北约军事基础设施在芬兰和瑞典两国领土上的扩张必然会引起俄罗斯的回应。“具体如何回应，取决于对俄方造成何种威胁。”

俄著名军事专家列昂科夫说，一旦芬兰加入北约，北约与俄罗斯的陆地边界将扩大。这会对地处芬兰湾东端的俄罗斯第二大城市圣彼得堡构成威胁，也会对俄贸易路线上的芬兰湾构成威胁。俄罗斯可能会重新审视其西部军区防御系统，并改变战略核力量的目标设定。

俄国立高等经济学院欧洲和国际研究中心副主任苏斯洛夫指出，芬兰和瑞典加入北约对北极安全形势也将产生消极影响，导致北极地区军事化。

欧洲不会更安全

冷战结束后，北约曾多次试图邀请两国入约，但都被拒绝。此次芬兰和瑞典放弃长期以来的中立政策，引发了两国国内质疑和反对的声音。在芬兰和瑞典决定申请加入北约的当天，两国部分民众举行抗议示威，反对这一决定。

多名分析人士指出，北约一再东扩埋下俄乌冲突种子，如若北扩，将芬兰与瑞典这两个北欧国家纳入其军事同盟体系，无疑将加剧与俄罗斯的对立，导致波罗的海地区乃至整个欧洲安全形势进一步恶化。

曾在北约驻德国部队任职的美军上校丹尼尔·戴维接受瑞典电视台采访时说，瑞典没有理由加入北约，而应继续保持中立。他说：“没有迹象表明瑞典有被入侵的风险，相反，成为北约成员国会增加风险。”

瑞典和平与仲裁协会会长昂尼丝·赫尔斯特伦说，加入北约的决定“将把瑞典和世界引向错误的方向。”该协会在一份声明中说，瑞典加入北约将使世界更加军事化和两极化，并不会使瑞典或世界更加安全或民主，而是恰恰相反。

芬兰教育部长、左翼联盟主席莉·安德松在博客上发表文章说，即使芬兰不以北约成员身份针对任何人，加入北约也会进一步加剧地区紧张局势。

非政府组织芬兰和平委员会指出，军事结盟不会增加欧洲的安全，反而会导致军事紧张局势进一步升级；保障芬兰安全的主要手段是外交政策和外交活动，加入以美国为首的军事同盟减少了芬兰的回旋余地；北约吸纳新成员促使世界分裂成军事区块，使必要的谈判与合作变得复杂化。（记者：和苗、付一鸣、陈静、胡晓光、陈嫱、孟菁、刘恺、陈畅、赵冰、熊思浩、李振北；报道员：徐谦、魏学超；剪辑：王沛；编辑：唐志强、王丰丰）

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