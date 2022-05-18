【编者按】美国之害，人皆见之。新华社推出“美国之害”系列专题报道，深入挖掘美在海外霸凌事实史料，深刻揭示美国海盗文化、好战基因和强权逻辑。请看第二篇：

新华社东京5月18日电 “我们依旧面对美军士兵的犯罪和滋扰。”

“不能让冲绳再次成为战场！”

“要求美军基地全面撤去！”

……

这样的抗议场面在日本冲绳似乎已司空见惯。人们再一次强烈要求，缩减甚至撤走美军基地。对当地民众来说，驻日美军犹如多年来驱赶不走的梦魇。从恶性犯罪、交通事故到防疫漏洞，这些享有“特权”的美国“大佬”们，在当地留下数以千计的劣迹和丑闻。美方自恃“能奈我何”，日本政府长期“爱莫能助”，当地民众苦美久矣。

驻日美军劣迹斑斑

二战后冲绳被美国“托管”，直到1972年5月冲绳施政权才被美国移交给日本，但美国仍在当地保留了大量美军基地。公开资料显示，冲绳县面积只占日本的0.6%，但驻日美军基地约70%集中在冲绳县。

5月15日，在日本冲绳，人们在活动现场外抗议。新华社记者张笑宇摄

由于驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖，因此美军基地集中于冲绳，导致美军引发的安全事故、飞机噪音、犯罪事件等问题长期严重影响冲绳人的日常生活。

据冲绳县统计，从1972年到2019年，驻日美军及军属在冲绳共犯罪约6000次，其中不乏抢劫、强奸、杀人等恶性犯罪。此外，美军交通事故累计造成超过4000人死伤，美军军机多次在冲绳发生坠毁、紧急迫降等事件。而在去年年底开始的日本第六波新冠疫情中，大量驻日美军在入境日本时凭借“特权”不受防疫措施限制，造成日本防疫出现漏洞，冲绳县成为最大受害者。

2016年6月19日，在日本首都东京，市民手举“绝不容忍女性杀害事件”和“（美国）海军陆战队撤出”的标语。新华社记者刘天摄

然而，面对驻日美军种种劣迹，日本政府长期以来采取“爱莫能助”的态度。甚至在遇到美军侵害冲绳民众的重大丑闻时，日本政府依然停留在“下不为例”的程度。

不少日本民众对此十分愤怒。在14日冲绳民间团体组织的游行示威活动中，70多岁的浦岛悦子说，她认为日本好像是美国的属国。

5月15日，在日本冲绳，警察在活动现场外阻拦抗议者。新华社记者张笑宇摄

而15日在那霸市区等多个地点，大批民众参加抗议活动，要求缩减冲绳美军基地规模。一些人甚至强烈要求将所有美军基地撤走。

冲绳县知事玉城丹尼同一天表示，驻冲绳美军犯事乃至犯罪情形持续影响当地民众生活，呼吁日本中央政府采取行动。

民意调查：不公平

据日本广播协会5月10日发布的一份面向全日本的民意调查结果，约80%调查对象认为不应把驻日美军基地“扎堆”设在冲绳。

日本共同社4日发布的民意调查结果显示，79%调查对象认为冲绳县因驻有美军基地而承受过重负担。

2016年12月20日，在日本首都东京，民众在日本最高法院外抗议判决结果。当日，日本最高法院就日本中央政府诉冲绳县政府“非法叫停”美军新基地建设一案作出终审判决，维持福冈高等法院那霸分院一审判决结果，裁定冲绳县败诉。新华社记者马平摄

由于日本政府和美国在冲绳推行军事基地化，冲绳本地的经济发展水平一直较为落后，冲绳县人均收入仅为日本全国的约七成，长期处于日本全国最低水平。《朝日新闻》日前一项调查显示，约90%的冲绳人认为冲绳和日本本土有各种各样的差距。

玉城丹尼此前表示，如果把美军所占土地归还给冲绳县作其他用途，冲绳可获收入将至少是现在从基地所获收入的3倍。

除了冲绳还有……

其实，深受驻日美军之苦的日本地区还不止冲绳一处。吸毒贩毒、污染环境、侵犯女性……驻日美军的恶行令人咋舌，不胜枚举：

2018年2月，美军承认，驻日本横须贺军事基地多名军人因涉嫌购买、使用、出售“摇头丸”等毒品，正接受调查。

2017年1月，驻日美军“安蒂塔姆”号导弹巡洋舰在日本横须贺附近海域搁浅，导致约4160升液压油泄漏，造成环境污染。

2016年3月，一名美国海军军官搭乘航班从美国圣迭戈市飞往东京，途中非礼并殴打一名日本女大学生，整个过程持续长达90分钟。在日方调查中，这名美军军官以喝醉记不起当时情况为由，不承认施暴行为。而日方此后按照日美驻军协定把他移交给驻日美军。

……

对日本民众来说，驻日美军的梦魇难除。

(责编：刘洁妍、杨牧)