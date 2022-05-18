新华社北京5月18日电 题：抗疫与“民主”，风马牛不相及的西式逻辑

新华社记者徐兴堂 谢彬彬

近日，美西方一些媒体肆意贬低中国疫情防控政策，唱衰中国经济增长前景，居然把抗疫与“西式民主”两个风马牛不相及的东西勾连起来，重弹所谓“西方民主优越论”等陈词滥调，让人“刮目相看”。这种谬论既经不起逻辑推敲，更经不起事实检验，反倒将自身抗疫无能、抹黑无底线的面目暴露无遗。

真理越辩越明，我们不妨围绕两个问题讨论一下。首先，判断抗疫方式有效与否的标准是什么？美西方一些媒体以恢复正常社交为标准，拿所谓“口罩都已淡出日常生活”为依据，来证明“躺平式”抗疫更有效，并由此上升到所谓“西方民主更优越”。然而，假如他们鼓吹的标准是合理的，那如何解释这样的事实：美国坐拥全球最丰富的医疗资源和最先进的医疗技术，因为感染新冠病毒而死亡的人数却超过100万，超过世界其他任何国家；由于感染新冠病毒人数过多，英国医疗体系至今仍处于艰难运转状态……显然，美西方一些媒体在疫情防控问题上采取的评判标准，并没有充分考虑保护民众生命和健康，根据其偏颇标准推理出的结论注定是狭隘片面的。

疫情暴发以来，中国坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施。作为一个有14亿多人口的大国，中国从整体人口水平看，新冠死亡病例数、住院病例数远低于全球平均值，在保护民众生命方面交出经得起历史检验的不凡答卷。那么，究竟是放任疫情蔓延的抗疫方式对，还是坚决果断处置的抗疫方式对？究竟是缺乏意愿和能力保障民众生命健康的体制好，还是坚持人民至上、生命至上的理念并用行动践行之的体制好？事实摆在那里，公道自在人心。

其次，判断中国经济前景的依据是什么？美西方一些媒体看到中国经济受新一轮新冠疫情、国际形势变化的超预期影响而面临的下行压力进一步加大，就急切唱衰中国经济增长前景，这显然是一叶障目。要准确判断中国经济前景，必须看大局、观大势。中国经济虽然面临阶段性、外在性压力，但韧性强、潜力足、回旋余地大的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。

中国官方日前公布的最新经济数据显示，今年前4个月中国规模以上工业增加值同比增长4%，高技术制造业增加值同比增长11.5%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长13.9%。从这些数据中，不难感受到中国经济基本盘保持稳固、经济发展质量继续提升的大势。此外，国际货币基金组织宣布上调人民币在特别提款权货币篮子中的权重，多家国际资管机构在上海申请参与合格境外有限合伙人和合格境内有限合伙人试点，疫情压力下，外界加码中国、拥抱中国的步伐不停，也深刻诠释中国经济的广阔前景。

事实上，美英等国在抗疫中恰恰暴露了其政治制度和治理体制的深层弊端，所谓“西式民主”战胜了病毒乃是弥天大谎。就拿美国来说，人们有目共睹的是，美国政坛党争极化，为了迎合特定群体选民，政客们不惜放出各种反常识反科学言论，连戴口罩都成为党争的符号；“金钱至上”扩大不公，疫情期间富人越富、穷人越穷的现象令人触目惊心；“肤色决定命运”的种族不平等鸿沟令人扼腕，拉美裔美国人感染新冠的风险是白人的两倍，死于新冠的风险是白人的2.3倍，美洲原住民和非洲裔人群感染新冠及病亡的风险也都高于白人……

抗疫亟待改善、人权问题积重难返，这就是美西方一些国家的真实现状。事实真相面前，美西方一些媒体无论如何鼓吹自己做得对、自己的体制好，都很难具有说服力。其实近年来，美西方不少有识之士已经意识到，美西方媒体如今应该做的不是动辄对中国指指点点，而是多反躬自省、正视“西方民主赤字”。老拿中国说事，到头来只会贻笑大方。

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