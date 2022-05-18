新华社日内瓦5月17日电 专访：北约未能把俄罗斯纳入欧洲安全架构是乌克兰危机的源头——访法国国防部前官员科内萨

新华社记者陈俊侠 徐驰

法国国防部战略事务代表团前副主管皮埃尔·科内萨日前在接受新华社记者视频专访时表示，北约未能把俄罗斯成功纳入一个保障集体安全的欧洲架构中是当前乌克兰危机的源头。

科内萨说，俄罗斯早就应该被接纳到一个负责集体安全的欧洲架构中。“北约扩张从某种意义上承认整个欧洲大陆的安全都应获得军事同盟的保障，但我们未能同时创造出一个欧洲安全架构来吸纳俄罗斯，让俄罗斯能有一席之地和发言权。”

他说，北约在扩张中缺乏具体措施来保障欧洲不可分割的安全，每轮扩张都使“莫斯科受刺激，感到北约在其前领土干预事务”，都是有针对性的“侵略攻势”。

科内萨指出，乌克兰的地理位置尤为重要，乌克兰问题非常敏感。北约东扩至乌克兰势必导致俄罗斯更有力的回击，从而引发危机。未来，如果瑞典和芬兰正式加入北约，将可能进一步加剧紧张局势。

他指出，与欧洲人相比，美国政府如今在乌克兰问题上展现出更有进攻性的姿态。美国等西方国家的一些好战分子通过媒体“带节奏”，以各种借口贩卖战争，对俄罗斯与北约的矛盾起到了推波助澜的作用。

“媒体报道造成的印象好像每天都有大屠杀发生，然而事实真相很可能大相径庭。”科内萨强烈批评一些西方媒体谎言惑众、助长恐俄心态蔓延的做法。

科内萨认为，当前通过外交手段仍可使乌克兰最终实现和平。应当继续与俄罗斯对话，因为俄罗斯仍是欧洲的重要伙伴。“我们需要同俄罗斯一道设计出保障安全的基本架构。我们必须就所有计划与问题继续同俄罗斯对话，承认其安全关切。”（参与记者：许嘉桐）

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