新华社北京5月18日电 题：百万生命逝去，美国叙事的“皇帝新装”被事实戳穿

新华社记者吴黎明

《拯救大兵瑞恩》是一部知名的好莱坞电影，讲述的是诺曼底登陆后美军小分队冒着枪林弹雨找到二等兵詹姆斯·瑞恩并将其平安送回后方的故事。全世界许多观众被荡气回肠的电影叙事所感动，进而相信：美国会不惜一切代价保护和挽救生命。

美国真的如此珍视生命吗？新冠疫情暴发后，美国叙事的“皇帝新装”在事实面前不攻自破。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间5月17日，美国累计新冠死亡病例超过100万。这意味着美国新冠死亡人数是该国一战、二战及越南战争阵亡者总和的两倍。

100万这一惊人的数字背后，是一个个泣血悲剧不断在美利坚大地上演。美国《纽约时报》写道：“每位逝者身后都留下难以数清的哀悼者，这种痛失至亲的连锁反应席卷了许多城市、乡镇。”美职篮球星唐斯有7位亲人因为新冠离世，包括他的母亲。唐斯曾悲伤地说：“在过去这7个月里，我见到了很多的棺材……我一直在寻找答案，试图让我的家人能够获取充分信息，竭尽全力活下去……”

美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为新冠死亡人数最多的国家；美国是世界唯一超级大国，如今却沦为“最大抗疫失败国”，真是莫大讽刺。回首美国抗疫之路，似乎一直处在“收紧-放开-疫情恶化-再收紧-再放开”的恶性循环中。从喝消毒水防病毒，到反防疫、反疫苗运动如火如荼，种种抗疫“闹剧”轮番登台。美政客重视党争胜过呵护生命，不科学、不平等、不担当的疫情防控措施，严重损害了美国人民的生命权和健康权。

新冠疫情暴发以来，美国老年人生命权利遭到公然侵害。一些美国政客奉行优胜劣汰的自然法则，甚至公然宣称“年长者可为国牺牲”“国家经济比老年人生命更重要”。美国疾病控制和预防中心数据显示，因新冠疫情死亡的大多数患者年龄在65岁以上。美国“即时医学新闻”网站去年8月报道，美国死于新冠疫情的老年人占死亡总人数的五分之四。联合国老年人权利问题独立专家克劳迪娅·马勒曾指出，美国疫情期间疗养院死亡人数有严重遗漏。

某种程度上，美国有色人种和少数族裔人的命不是命。统计数据显示，拉美裔美国人感染新冠的风险是白人的两倍，死于新冠的风险是白人的2.3倍，美洲原住民和非洲裔人群感染新冠及病亡的风险也都高于白人……2021年，新冠肺炎使美国人的平均预期寿命减少了1.13岁，这是自二战以来的最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，远高于白人。

在美国，疫情失控带来的社会创伤也给未成年人留下巨大心理阴影。美国儿科学会和儿童医院协会4月初发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国累计已有超过1284万名儿童确诊感染新冠病毒。美国《大西洋月刊》日前刊文说，由于新冠大流行的影响，美国约20万儿童失去了父母或主要看护者，成为“新冠孤儿”，美国政府在帮助这些孤儿等方面作为不力。健康专家称，丧亲之痛会对孩子成长产生长期影响。美国公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂称，与两年前同期相比，2021年美国女孩企图自杀的人数增加了51%。

美国“金权”政府重视资本高于人命。疫情暴发后，美国政府视“救市”如“救火”，出台的货币政策和财政政策让富裕阶层成为主要受益者，大批弱势群体成为美国政府抗疫“躺平”的牺牲品。英国《卫报》报道，疫情暴发以来，纽约无家可归者人数已达到1930年大萧条以来最高水平，对无家可归者的杀戮和袭击事件频繁发生。美政客们从骨子里信奉“丛林法则”“社会达尔文主义”，“人为财死、鸟为食亡”的资本主义制度性弊病表现得淋漓尽致。

类似《拯救大兵瑞恩》的好莱坞大片不少，但电影毕竟是虚构，现实则很残酷。100万鲜活生命的逝去表明，美国抗疫就是魑魅魍魉横行的修罗场，“珍视生命”的美国叙事乃是不折不扣的谎言。

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