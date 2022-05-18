人民网约翰内斯堡5月18日电 （记者闫韫明）当地时间5月17日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过联合国总部官员的考察评估，并获得了考察评估组高度评价。

据了解，此次考察评估旨在全面考察联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）各维和分队全面建设情况，对其执行任务能力进行综合评估，以确保各分队更好地胜任任务需要，评估结果直接上报联合国总部，关系国家形象，意义重大。

考察评估由联合国总部官员穆罕穆德·拉贾博担任领队，联刚稳定团总部及南部战区司令部4名官员陪同，主要对分队遂行任务能力、营区安全防卫、后装卫勤保障等方面进行考察评估。

考察评估组首先认真听取了分队全面建设情况汇报，并就完成任务情况进行了讨论交流。而后采取查阅资料、实地查看、现场询问等方式全面检查分队遂行任务的能力。

最后经过2个多小时的细致考察，联合国总部官员穆罕穆德·拉贾博高度肯了中国维和工兵分队所做的各项工作，并称赞说：“中国维和工兵分队是我在这个任务区考察过的最优秀的一支分队，你们所扮演的角色为刚果（金）人民带来了希望。”

中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队主要担负任务区的工程勘察、道路修筑、机场建设、军事营地准备、人道主义救援等任务。自去年9月部署到任务区以来，分队以一流的工作标准、过硬的军事素质和严谨的作风形象，在联刚稳定团发挥了不可替代的作用，为维护任务区和平稳定做出了积极贡献，获得联合国官员、当地政府及民众的称赞好评。

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