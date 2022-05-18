新华社北京5月18日电 美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布数据显示，过去一天，美国新增新冠确诊病例14.5万例，远超一周来约9万例的单日均值。过去一周，美国新增新冠确诊病例61.7万例，新增新冠死亡病例逾2000例。

路透社依据自己的统计数据报道，美国新冠病例再现增势，单日新增病例已从一周前约7.3万例增至9.7万例；在院患者人数也从4月中旬低点1.2万例持续增加，上周达到1.65万例，现进一步增至近2万例。

5月17日，一名男子在美国纽约时报广场接受新冠病毒检测。新华社记者王迎摄

根据美国疾病控制和预防中心17日发布的数据，上周新增新冠确诊病例中，约半数感染奥密克戎毒株新亚型BA.2.12.1。这一亚型4月中旬以来在美国迅速传播，已成为美国东海岸多地的主要流行毒株。

奥密克戎毒株近期又演化出一些新亚型，包括BA.2.12.1和BA.4、BA.5。

《科学》杂志网站日前刊文说，与较早出现的奥密克戎毒株亚型相似，BA.4、BA.5和BA.2.12.1这三种亚型对疫苗或因感染新冠产生的抗体表现出逃逸能力，但多数情况下，通过接种疫苗或自然感染获得的免疫力仍可预防新亚型导致的严重疾病。

5月17日，一名男子在美国纽约时报广场接受新冠病毒检测。新华社记者王迎摄

路透社援引美国传染病专家威廉·沙夫纳的话报道，病毒加速传播的原因之一在于，“我们正提供传播机会，摘下口罩，重新开始商业和群体性娱乐活动”。沙夫纳认为，接下来须确定病毒传播达到何种程度时美国应再次要求戴口罩和保持社交距离。

美国第一大城市纽约17日提高警戒。据路透社报道，纽约卫生部门强烈建议，人们参与一切室内公共活动时应戴口罩，65岁以上老年人和高风险群体在户外人员密集场所也应戴口罩。

这是5月17日在美国纽约时报广场拍摄的美国国旗。新华社记者王迎摄

同一天，美国食品和药物管理局修订针对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，批准已完成两剂辉瑞疫苗接种的5至11岁人群在接种第二剂疫苗至少5个月后接种一剂辉瑞疫苗加强针。至此，辉瑞疫苗加强针使用范围扩大至所有5岁及以上人群。

美国总统约瑟夫·拜登12日下令白宫和所有联邦公共建筑降半旗，哀悼因感染新冠病毒死亡的百万民众。白宫冠状病毒应对工作组协调员阿希什·杰哈说，美国仍处于大流行状态，将继续面对不断变异的新冠病毒。（陈立希）

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