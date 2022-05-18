新华社布鲁塞尔5月17日电 （国际观察）欧盟对俄“禁油令”为何难产

新华社记者康逸

16日在布鲁塞尔召开的欧盟外交部长会议仍未能就通过包括对俄罗斯石油禁运在内的第六轮制裁提案达成一致。分析人士认为，欧盟对俄“禁油令”一拖再拖难以落地，足见短时间内摆脱对俄能源依赖之难，而对俄制裁反噬欧洲经济、阻碍复苏进程，令欧盟难上加难。

能源依赖度高

欧盟委员会本月4日提交第六轮对俄制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止进口俄石油，即欧盟将在6个月内逐步淘汰俄原油，并在今年年底前逐步淘汰俄成品油。

由于部分欧盟国家对俄能源依赖度较高，欧盟内部对加码制裁俄能源领域一直存在严重分歧。为照顾部分成员国需求，欧盟委员会提议给捷克、匈牙利、斯洛伐克延期执行对俄石油禁运的待遇，允许这些国家从2024年年中或年底开始执行。

匈牙利高度依赖俄能源，60%以上的石油和85%的天然气来自俄罗斯。按照欧盟规则，欧盟委员会提案需要27个成员国一致同意才能生效。匈牙利总理欧尔班表示，对俄制裁将使本国经济受到严重影响，需要5年时间及大量资金以完成过渡。

现阶段，欧盟国家进口的石油和天然气分别约三成和四成来自俄罗斯，进口煤炭约一半来自俄罗斯。比利时布吕格尔经济研究所的数据显示，欧盟当前每天从俄罗斯进口价值约4.5亿美元的石油、4亿美元的天然气和2500万美元的煤炭。国际能源署上周公布的月度报告显示，尽管遭到制裁，俄罗斯今年前4个月石油出口收入仍同比增长50%。

制裁实施不易

欧盟上月宣布从8月起停止从俄罗斯进口煤炭。欧盟对俄能源制裁从贸易额相对更低、更容易替代的煤炭入手，且执行时间一再推后，压力可见一斑。

欧盟之所以实施“远期”制裁，正是想利用过渡期寻找充足的替代能源供应。目前，欧盟已决定扩大进口美国液化天然气，并在中东和非洲等地区寻找更多潜在替代供应方。

高盛集团全球大宗商品研究主管杰夫·柯里警告说，欧盟对俄煤炭禁运相对容易，天然气禁运则几乎不可能做到，石油介于两者中间，具体实施将非常困难。

专家认为，俄罗斯推出的反制措施，特别是实施“卢布结算令”和暂停向保加利亚和波兰供气等，将打乱欧盟制裁节奏，加剧双方在能源领域的博弈。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利承认，制裁是有代价的，会伤害被制裁者，也对制裁者产生附带影响。

据媒体报道，为维持欧洲能源供应，欧盟对俄强硬抵制立场也在软化。例如，欧盟委员会日前发布了相关企业如何继续合法购买俄天然气的最新指引。

欧盟经济承压

俄乌冲突爆发两个多月来，欧盟对俄罗斯祭出多轮制裁，特别是扩展至能源领域后，欧盟自身经济也遭受重创，包括通货膨胀加剧、供应链紊乱、经济前景不确定性明显增加等。

欧盟委员会16日发布的经济展望报告预计，今明两年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，增速低于2月展望报告中预测的4%和2.8%。报告还预计，今年欧盟通胀率将达到6.8%的历史最高水平。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，尽管今明两年经济将继续增长，但增速将远低于此前预期。只要俄乌冲突持续，前景的不确定性和风险就会很高。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼表示，俄罗斯对欧盟实施天然气断供将造成严重影响。在能源价格大幅攀升和断供情况下，欧盟今年经济增长将为负值。

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