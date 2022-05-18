新华社萨格勒布5月17日电（记者李学军）在中克建交30周年之际，克罗地亚总理普连科维奇日前接受新华社记者专访时表示，两国领导人互致贺电为双边关系发展指明了方向，他期待与中方深化关系、磋商与经贸合作，促使双边贸易额稳步增长。

普连科维奇表示，30年来，克罗地亚与中方的关系、合作精彩纷呈，尤其是在“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作框架下。他去年参加了中国—中东欧国家领导人峰会，峰会推动了中国与克罗地亚、与中东欧国家的合作不断深化，由中国企业承建的克罗地亚佩列沙茨大桥和塞尼风电项目堪称两国合作共赢的范例。

普连科维奇表示，佩列沙茨大桥是克罗地亚最重要的基础设施建设项目，将帮助克罗地亚人民实现连接南北国土的夙愿；塞尼风电项目将有力缓解克罗地亚的电力紧张，为克罗地亚消费者提供绿色能源。他欢迎更多中国企业到克罗地亚投资。

与此同时，普连科维奇还呼吁欧盟与中国在全球和平与安全、气候变化特别是能源等全球性问题上加强合作与对话。他说，在俄乌冲突爆发后，“我们目睹了能源价格飙升，关于能源问题和能源供应的全球对话是欧盟和中国应当合作的领域，这当然也包括克罗地亚”。

普连科维奇表示，30年来，克罗地亚与中国的双边合作取得巨大进展，未来两国关系与合作前景将会更加美好，因为两国关系与合作有着非常坚实的基础。他回忆说，在克罗地亚发生新冠疫情后，他打电话向中国请求医疗援助，中方反应迅速，并向克提供了足够数量的医疗物资，使他特别感激。

采访结束时，记者请普连科维奇题字。他欣然提笔写道：“对克罗地亚和中国建交30周年感到特别高兴，期待深化我们之间的合作”。

1992年5月13日，中国和克罗地亚建交，两国关系发展顺利，在政治、经济、文化、教育、科技等领域的交流与合作富有成果。2005年，中克建立全面合作伙伴关系，两国关系发展进入新阶段。

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