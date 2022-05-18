新华社埃及伊斯梅利亚5月17日电 通讯：中资企业为埃及青年创造更多就业机会

新华社记者姚兵

第三届苏伊士运河大学中资企业校园招聘会17日在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行，25家在埃中资企业为应聘者提供300多个就业岗位。

据了解，本次现场招聘会由苏伊士运河大学孔子学院和埃及中国商会联合举办，参加招聘会的企业涵盖建筑、通信、畜牧、纺织、物流等领域。

记者17日一早在招聘会现场看到，尽管一些企业还在忙着张贴宣传海报，却已经吸引了不少学生投递简历和咨询。

22岁的桑德拉·扎卡里娅·加塔斯是苏伊士运河大学中文系大四学生。谈及想进中资企业的理由，她微笑着告诉记者，“我身边有朋友在中资企业工作，不仅薪资丰厚，对个人职业发展也很好”。

中国西安西电国际工程有限责任公司中东北非区域中心副总经理马驰说，近年来，公司在埃及的经营和发展比较顺利，已完成30多个变电站建设，目前公司90%以上都是当地员工，希望通过参加此次招聘会，吸引更多年轻人才。

“我们公司想借助本次校园招聘会吸引更多优秀人才为企业服务，为埃及的建设添砖加瓦。”中国化学工程第十六建设有限公司埃及分公司副总经理宋军说，公司自2016年进入埃及以来，始终把属地化人力资源管理作为日常工作的重点，已累计为当地提供岗位超过4000个。

中国贸促会驻埃及代表处首席代表、埃及中国商会秘书长杨晓征表示，中资企业参加此次校园招聘会，是中埃“一带一路”经贸合作和人文交流的有机结合。“今年参加招聘会的企业和应聘的学生数量较往年有所增加，应聘者不仅有苏伊士运河大学的学生，埃及其他高校的也有，不少应聘者更是从100多公里外的开罗赶来。”杨晓征说，此次招聘会岗位类别覆盖面大，企业反馈较好，据不完全统计，当天共收到简历3772份。

苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑表示，学院除了培养优秀的中文人才，还努力搭建人才双向选择平台，为企业和学生创造更多交流机会，让企业招聘到优秀员工，让学生找到满意的工作，此次招聘会为埃及学生与中资企业搭建了重要交流平台。

中国驻埃及大使廖力强说，近年来，中埃合作硕果累累。相信在埃中资企业将创造更多机会支持埃及青年大学生创业和就业，让中国发展的机遇成为埃及发展的机遇。

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