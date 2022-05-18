新华社联合国5月17日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）17日警告说，多重危机使全球患有严重消瘦症的儿童数量急剧增加，正将儿童严重营养不良问题推向灾难性阶段。

儿基会当天发布报告说，研究证明，严重消瘦导致免疫系统减弱，是最直接、最明显、最威胁生命的营养不良形式。目前全球至少有1000万严重消瘦儿童无法获得最有效的治疗，即食用治疗性即时食品。

报告指出，南亚仍然是严重消瘦的“震中”，大约每22名儿童中就有1名严重消瘦，是撒哈拉以南非洲的三倍。在阿富汗，预计今年将有110万儿童罹患严重消瘦症，比2018年增加近一倍。非洲之角的干旱也意味着严重消瘦儿童人数迅速增加，萨赫勒地区这一数据也预计将比2018年增加26%。

报告指出，自2016年以来，即使在相对稳定的国家，如乌干达，儿童消瘦率也增加了40%以上，原因是贫困和家庭粮食不安全加剧，导致儿童和孕妇饮食质量和频率不足。与气候相关的冲击，包括严重的周期性干旱和无法获得足够的清洁水和卫生服务，也起到了推波助澜的作用。此外，俄乌冲突、疫情影响下艰难的经济复苏等，正在使全球性儿童严重消瘦问题变得日趋严峻。

报告警告说，解决消瘦问题的援助仍然少得可怜，并预计在未来几年急剧下降。一项分析显示，全球用于解决消瘦问题的援助仅占官方发展援助卫生部门支出总额的2.8%，占官方发展援助支出总额的0.2%。

为使每一个患有严重消瘦症的儿童都能获得挽救生命的治疗，儿基会呼吁各国政府在2019年官方发展援助水平的基础上增加至少59%，以帮助23个高负担国家所有需要治疗的儿童。

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