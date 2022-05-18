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新一批中国援助新冠疫苗运抵厄瓜多尔

2022年05月18日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社基多5月17日电（记者李国荣）新一批中国援助的新冠疫苗17日运抵厄瓜多尔首都基多苏克雷元帅国际机场。厄副总统博雷罗、外交部长奥尔古因、卫生部副部长莫雷拉以及中国驻厄瓜多尔大使陈国友到机场迎接。

　　交接仪式上，博雷罗代表总统拉索对中方再次慷慨捐赠疫苗表示衷心感谢。他说，新冠疫情暴发以来，中国疫苗企业向厄出口了大量疫苗，同时中国政府也提供了宝贵支持。目前，中方提供的疫苗约占厄接收疫苗总量的53%，为厄抗疫防疫和经济复苏奠定了坚实基础，厄方对此铭记在心。

　　奥尔古因说，这批疫苗将用于3到5岁儿童的接种计划，它们象征着厄中两国之间的深厚友谊和兄弟般情谊。

　　陈国友在致辞中表示，中国政府始终致力于构建人类卫生健康共同体，通过疫苗援助及鼓励企业出口，积极助力厄抗击疫情及疫苗接种，为厄方筑起免疫“防火墙”、恢复经济社会秩序发挥了重要作用。此次，中方再度捐赠疫苗，是两国守望相助、共克时艰的进一步写照。

　　据厄瓜多尔卫生部最新数据，自2021年1月厄开展全国新冠疫苗接种计划以来，超过1390万人已完成两剂接种，占目标人口的83.23%。得益于疫苗接种计划的成功，厄疫情得到控制，已连续两个多月阳性检出率保持在5%以下，社会和经济生活正在重新被激活。

(责编：于洋、燕勐)

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