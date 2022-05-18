新华社伦敦5月17日电（记者郭爽）英国卫生安全局16日说，5月6日至15日，英国已确诊7例猴痘病例，或已形成社区传播。

英国卫生安全局称，最新发现的4例猴痘病例似乎都在伦敦感染，与7日和14日公布的3例没有已知联系。4例新病例都自我认定为同性恋、双性恋或其他男男性行为者，他们感染的确切地点和方式以及相互联系目前仍在紧急调查中。他们没有去过猴痘流行的国家旅行。

该机构指出，最新病例发生在同性恋、双性恋和其他男男性行为人群，病毒通过密切接触传播。该机构建议上述群体警惕身体任何部位的任何异常皮疹或病变，临床医生应警惕皮疹出现。

英国卫生安全局首席医疗顾问苏珊·霍普金斯说，这一情况是“罕见和不寻常的”，有证据表明猴痘病毒可能已在社区中通过密切接触传播，该机构正加紧调查感染来源。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者出现严重疾病。

刚果（金）1970年发现首例人感染猴痘病例。英国国民保健制度网站显示，猴痘主要由西非或中非部分地区的野生动物传播，在英国感染风险非常低。该机构建议，在西非和中非旅行时，可通过用肥皂洗手、食用彻底煮熟的肉等方法降低猴痘感染风险。

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