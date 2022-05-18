新华社北京5月18日电 美国政府16日宣布，将对现行古巴政策做一系列调整，部分放宽上届政府涉古侨汇、旅行等限制。美方尚未说明上述政策调整何时及如何实施。

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯在社交媒体做出回应，认为美国政府“朝着正确方向跨出有限一步”，但未改变美国封锁古巴的现状。

这是2021年11月23日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社发（沈霆摄）

有限“放宽”

美国国务院宣布，将取消现行古巴侨汇人均每季度1000美元的限额，并将批准古巴侨民“向非亲属汇转款项”。

美国政府官员向媒体透露，美方还打算恢复旨在鼓励古巴人与在美亲属合法“团聚”的项目。美方准备增加驻古巴大使馆人手，处理积压的两万多份相关签证申请。不过，具体何时开始实施尚不清楚。

美联社报道，美国驻古巴大使馆上月初开始恢复办理赴美移民签证，并已签发少量签证，结束4年多的领事服务冻结期。

国务院说，拜登政府还将扩大美国公民赴古巴旅行许可范围，允许赴古巴定期航班和商务包机起降古巴首都哈瓦那以外城市的机场。

此外，部分以教育和文化交流、专业会议及研究为目的的赴古巴团队旅行也将恢复，但是个人旅行不会开放，即使是留学目的。

按照路透社的说法，这是拜登去年1月就任总统以来，美国政府对古巴政策最大一次调整。然而，对比民主党籍总统贝拉克·奥巴马执政时期采取的一些缓和关系措施，拜登政府这番动作力度较小。

奥巴马政府放宽古巴裔美国人探亲、侨汇限制，并扩大与古巴的旅游、贸易交流。2015年，两国恢复外交关系。奥巴马的缓和措施在共和党人唐纳德·特朗普上台后基本被推翻。

拜登竞选时曾承诺，当选总统后将加强同古巴接触。不过，在居住于美国南部佛罗里达州的古巴裔移民群体中，仍有不少人偏向对古巴政府采取更强硬措施。

美国民主党内部则担忧，拜登此举可能让他在古巴裔美国选民中“失分”，进而在11月国会改选（中期选举）中拖累民主党。

国会参议院外交关系委员会主席、民主党人罗伯特·梅嫩德斯说，拜登政府此举具有“在错误时间、以错误理由、向错误人群发送错误信息的风险”。

5月1日，古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗（右）与古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国家主席迪亚斯－卡内尔在哈瓦那革命广场参加“五一”国际劳动节集会游行。新华社记者朱婉君摄

难言“修复”

特朗普任内加码制裁，加之新冠疫情蔓延，令饱受美国长期封锁之苦的古巴近年来经济社会发展遭遇更多困难。2021年7月，古巴多地发生反政府示威活动。古巴方面指责美国政府煽动示威、干涉古巴内政。

侨民或移民给在古亲眷的汇款是不少古巴家庭重要收入来源。特朗普政府限制这类汇款，加剧古巴人生活困境。此外，特朗普政府还基本禁止美国人前往古巴旅行，也令古巴经济支柱产业旅游业备受打击。

去年6月，联合国大会连续第29次以压倒性多数通过决议，敦促美国“必须终止对古巴的经济、商业和金融封锁”，但拜登政府对此始终置若罔闻。

美国国务院发言人内德·普赖斯在16日的声明中说得清楚：美方调整对古巴政策旨在“为古巴人民追求脱离古巴政府压迫、争取更好经济机遇提供更多工具”，美方所列的古巴“关联政府和军方”实体制裁名单并未有任何改变。

古巴方面对此也有清醒认识。外长罗德里格斯在社交媒体写道：“（美方）这一决定并未改变其对古巴封锁政策，并未改变将古巴列为支持恐怖主义国家的做法，也未改变特朗普任内施加、迄今仍影响古巴人民的大部分胁迫性极限施压措施。”（沈敏）

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