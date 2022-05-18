人民网北京5月18日电 （记者鲁扬）近日，中国驻圣多美和普林西比（简称圣普）大使馆联合圣普全国青年委员会，参访中圣普减贫示范村——卡尔德拉斯村并举办“青年减贫对话”。来自中国援圣普专家组和中资企业的青年代表与圣普全国青年委员会成员就中国脱贫经验、如何助力圣普提升发展能力展开了讨论。

圣普青年希望学习中国减贫经验

两国青年首先共同参观了省柴节能灶、蔬菜种植大棚、庭院鸡舍等农技示范点。农技组专家介绍说，改进后的节柴灶可节省约50%的木柴，具有火力旺、排放少、清洁卫生等优点；蔬菜大棚防雨防晒，既增加品种，又确保产量；庭院鸡舍建成“空中楼阁”，可调节光线、防潮防病。上述项目均在中国经验基础上进行了本地化改良，今后可在圣普各地推广。两国青年认真听取专家介绍和农户评价，真切感受到了减贫示范项目给当地民众生活带来的改变。

中国与圣多美和普林西比青年参观示范村省柴节能灶。中国驻圣多美和普林西比大使馆供图

在“青年减贫对话”座谈会上，中国驻圣普大使馆政务参赞胡滨介绍了中国摆脱绝对贫困并开展国际减贫合作的经验和启示。使馆青年外交官围绕卫生健康、减贫惠农、绿色发展、能力建设等契合圣普实际的领域，就三农问题、节能减排与可持续发展、乡村特色生态旅游、教育扶贫与希望工程等介绍了中国经验和双边合作情况。来自中国援圣普医疗队、抗疟组和农技组的专家分别介绍了开展的具体工作和成果。

中国驻圣多美和普林西比大使馆政务参赞胡滨在青年减贫对话上发言。中国驻圣多美和普林西比大使馆供图

圣普全国青委会主席纳西门托、媒体和村民代表纷纷发言，对中国减贫和发展成就深表钦佩，感谢中方为圣普提供支持，表示作为青年人，希望更多研究学习中国经验和做法，为推动圣普摆脱贫困、实现发展作出贡献，续写中圣普两国人民友谊。

本次活动也引起了圣普媒体的广泛关注。圣普国家电视台、国家通讯社、特拉侬网等主流媒体均对活动进行了报道。

“授人以鱼不如授人以渔”

圣普位于非洲中西部、几内亚湾东南部，是世界最不发达国家之一。农业是其一大支柱产业，农业合作是中圣普两国合作的重要领域。长期以来，中方始终坚持“授人以鱼不如授人以渔”的原则，本着打造“叫得响、效果好、受欢迎、惠民生”“小而美”项目的宗旨，分享中国农业和农村发展及减贫脱贫经验，聚焦帮助圣普提升自主发展能力。胡滨告诉人民网记者，中国农牧业专家在圣普积极开展粮菜种植、畜禽养殖等实用技术示范和培训，与当地农业团队密切配合，取得了丰硕成果。

中圣普农业减贫示范项目于2020年12月在卡尔德拉斯村启动。为落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，中国驻圣普大使徐迎真和圣普农业、渔业和农村发展部长多斯拉莫斯于今年2月共同访问了卡尔德拉斯村，并为中圣普减贫示范村项目揭牌。此后，围绕农业、卫生、教育等重点领域，驻圣普使馆和援外专家组在该村先后举办教育日、义诊日和疟疾防治宣传诊疗等活动。胡滨表示，本次活动组织中圣普两国青年聚首减贫示范村，联合进行“田野调查”和开放式交流，旨在促进双方在减贫脱贫领域加深了解和互鉴。

中国驻圣多美和普林西比大使徐迎真同圣普农业部长共同为减贫示范村揭牌。中国驻圣多美和普林西比大使馆供图

圣普各界高度评价减贫示范村项目

今年2月，在陪同徐迎真大使考察卡尔德拉斯村期间，圣普农业、渔业和农村发展部长多斯拉莫斯对农业减贫示范村项目给予高度评价，对中国农牧业专家组的辛勤劳动和取得的成果表示由衷赞赏。他表示，作为发展中国家，圣普将通过学习中国的减贫经验，实现消除贫困、加快发展的目标。希望在中国农业专家的大力协助下，越来越多的圣普农户可以学到中国先进的种植技术和养殖经验，实现增收致富目标。

中国与圣多美和普林西比青年参观示范村蔬菜种植大棚。中国驻圣多美和普林西比大使馆供图

洛巴塔大区主席古埃和村民代表们也认为，中国专家的到来不仅为当地农户带来了先进的农业生产经验，更为大家点燃了实现脱贫致富、创造美好生活的希望。大家纷纷表示很高兴看到示范村各项目已经取得初步成效，相信在中国专家的指导帮助下，未来的日子一定会越过越好。

据了解，中圣普减贫示范村项目内容包括打造10个养鸡示范户、3个蔬菜种植示范户、5个玉米种植示范户和7个节能灶使用示范户。中国专家组负责帮助农户建设鸡舍、蔬菜大棚和节能灶，同时开展生产培训和指导，以提升农户生产经营水平，增加收入，改善生活，实现节能减排，助力圣普应对气候变化。

(责编：崔译戈、常红)