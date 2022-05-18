新华社北京5月17日电 红十字会与红新月会国际联合会主席弗朗切斯科·罗卡16日批评欧洲国家对不同来源的移民和难民持“双重标准”：对躲避冲突的乌克兰人“张开双臂”、迅速接纳；对逃离暴力的非洲人则“夸大威胁”、避之不及。

罗卡当天在纽约联合国总部举行的一场新闻发布会上说，在他看来，就“寻求保护”的需求而言，逃离顿巴斯地区的乌克兰人和逃离极端组织“博科圣地”暴力的尼日利亚人“并无任何区别”，应该获得同等待遇。

他说，在对待与乌克兰接壤的“东部边境”和地中海沿岸的“南部边境”移民问题上，欧洲联盟采取了明显不同的处理方式。

2月26日，乌克兰人抵达波兰边境口岸梅迪卡。成群结队逃离的乌克兰人，从波兰边境口岸梅迪卡陆续进入波兰。新华社记者周楠摄

联合国难民事务高级专员公署数据显示，俄罗斯2月24日发起特别军事行动以来，逾600万人离开乌克兰，大部分涌入周边的东欧国家：波兰接收了超过330万人，斯洛伐克、摩尔多瓦、匈牙利、罗马尼亚各自接纳40多万至90多万人。

与之对照，罗卡指出，试图渡过地中海进入意大利、西班牙、希腊等南欧国家的非洲移民、难民面临死亡和受虐风险，基本生活需求难以满足。

按照罗卡的说法，2014年以来，超过4.8万人在渡海途中死亡或失踪，从地中海中部前往欧洲的路线“最致命”，导致至少1.9万人死亡。即使抵达目的地，他们也常被集中收容在难民营，长时间等待所到国家审批避难申请。

他说，既然欧洲人能够“张开双臂，几天内接纳数百万乌克兰人”，说明他们“对来自地中海的（移民）威胁说了谎，因为那只是区区几千人”。

这是2020年2月29日在希腊米蒂利尼拍摄的来到希腊的非洲女子。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

罗卡说：“这就是双重标准，明显可见。”他强调，族裔身份不该成为救助生命的决定性因素。

罗卡正在联合国总部参加2018年通过的《移民问题全球契约》执行情况首次评估，这是联合国首份有关保障安全有序移民、打击人口走私共同方针的全球性协议，联合国大部分会员国已签署，上届美国政府在契约谈判期间就已宣布退出。

红十字会与红新月会国际联合会是国际人道主义志愿救援组织，1919年创立于瑞士日内瓦，现有192个成员，该组织以开展防止和减轻人类痛苦的各种形式人道主义活动、维护和增进世界和平为宗旨。（沈敏）

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