中国网评论员 华章

日前，为期两天的美国-东盟领导人峰会在华盛顿落下帷幕。尽管拜登高调宣称，峰会标志着美国和东盟关系进入一个“新时代”，但从会议成果看，很难说美国与东盟的关系因这场迟来的会议变得更近了，而美国借机拉拢东盟围堵中国、施压俄罗斯的企图更是彻底落空。

根据会后发表的2022年《共同愿景声明》来看，将双方关系升级为“全面战略伙伴关系”显然是“最重大”的会议成果。不过有意思的是，双方关系升级并非立即生效。东盟国家只是在联合声明中承诺，在今年11月举行的第十届东盟-美国峰会中，将东盟与美国的战略伙伴关系升级为“有意义、实质性和互惠互利的全面战略伙伴关系”。东盟国家硬生生给伙伴关系升级设置了6个月的“考察期”，显示对美国方面并不满意。

东盟对美国的不满由来已久。其中，美国长期忽视与东盟国家的关系是重要原因之一。本次峰会是美国与东盟时隔6年再次召开的特别峰会，也是自2017年以来双方领导人首次面对面会晤。而在今年3月新加坡总理李显龙访问美国之前，东盟国家领导人已有近5年时间未曾踏上美国国土。双方高层面对面互动停摆了这么多年，显示美国方面并不像其宣称的那样重视东盟国家和东南亚事务。就连本次峰会之所以从3月底推迟到5月举行，也是因为美国方面多次无视东盟提议，不断修改日程，引发东盟国家不满导致的。

本次会议上，美国总统拜登只出席了12日的欢迎晚宴和13日下午与东盟领导人的集体会见，并以“太忙”为由，没有安排与东盟各国领导人的双边会谈。东盟领导人千里迢迢赴美，2天时间却只有3个半小时能见到拜登本人，根本没有机会就具体事务展开详谈。难怪在会前，就有东盟官员对此次峰会的安排颇有微词，认为拜登的态度不够“慷慨”，东盟领导人“应该得到尊重和平等对待”。

东盟的不满也源于其核心诉求遭美国轻视。东盟国家同中国一样，始终将经济发展、提升与周边国家各领域互联互通、更深层次融入全球一体化作为优先事项。也因此，东盟和中国在经贸、投资、基础设施建设方面始终保持着紧密合作。2020年11月，由东盟发起的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，中国作为重要成员参与其中。中国自2009年起连续13年保持东盟第一大贸易伙伴。2021年中国-东盟贸易额再创历史新高，达到8782亿美元，占中国对外贸易总额的14.5%。今年前4个月，中国与东盟双边贸易额达到近2900亿美元，同比增长9.4%，东盟仍然是中国第一大贸易伙伴。

反观美国，始终对加强与东盟之间的经贸联系、促进东盟经济发展兴趣寥寥。2017年，时任美国总统特朗普退出了《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。拜登政府上台后，虽然推出了 “重建美好世界”基础设施投资和“印太经济框架”（IPEF），但都停留在概念上，始终没有出台详细方案。2021年，美国与东盟的双边贸易额仅为3790亿美元，不到同期中国与东盟贸易额的一半。本次会议上，被美国当作“重要成果”宣传的向东盟拨款计划，总额也只有1.5亿美元。对此，路透社评价称，中国去年11月承诺在未来3年向东盟提供15亿美元的发展援助，以对抗新冠肺炎疫情并推动经济复苏，与之相比，美国的投入相形见绌。美国在支持东盟发展方面空画大饼，让相关国家倍感失望。

被逼选边站队、参与对抗中俄，更让东盟对美式霸凌无比反感，坚决抵制。西方媒体曾预测，美国将借峰会拉拢东盟对抗中国，逼迫东盟在乌克兰问题上采取更强硬立场。而从会后声明来看，美国的如意算盘再一次落空了。此前，美国就曾多次向今年G20峰会主办国印度尼西亚施压，要求其拒绝俄罗斯总统普京参会。对此，东盟国家不堪其扰，最终被迫在本次美国-东盟峰会前，由11月东盟相关峰会、G20峰会和APEC领导人非正式会议的东道主柬埔寨、印度尼西亚和泰国出面发表联合声明，要求国际社会给予他们在不受外部压力和干扰的情况下做好工作的机会和权利。虽然没点名，但谁都看得出，这些话就是说给美国听的。此次声明未提及俄罗斯，只称“尊重主权、政治独立和领土完整”，呼吁遵守联合国宪章和国际法等；在南海问题上，声明更是仅表示“谋求和平解决”。

一边空谈“有意义、实质性和互惠互利的合作”，一边却强推东盟站上大国对抗的前线。就连本次会议上美国允诺的区区1.5亿美元拨款计划，都不忘塞进6000万美元的“协助或帮助提升海事防卫”项目，围堵遏制中国的意味明显。因此，本次会议，只会让东盟国家更进一步看清美国不顾别国利益，只求煽动地缘对抗博弈的真面目。其高调操办峰会，最后却碰一鼻子灰也就不足为奇了。美国若真想拉近与东盟的关系，必须倾听亚太国家维护和平、深化合作、共谋发展的心声，而打着合作的旗号，却干着拉拢小圈子搞大国对抗的事情，注定不得人心，也注定不会得逞。

(责编：贾文婷、燕勐)