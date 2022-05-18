当地时间16日，俄罗斯总统普京在集体安全条约组织峰会上表示，俄罗斯已经收集到书面证据，证明乌克兰境内存在美国生物实验室，而美国建立这些生物实验室的目的是研究病毒传播。

俄罗斯总统 普京：五角大楼（在乌克兰）建立了多个生物实验室，这绝不是为了向当地民众提供医疗援助，其主要任务是收集生物材料，目的是研究病毒与危险疾病的传播。

俄罗斯今年3月初表示，俄罗斯在乌克兰发现30座生物实验室，这些实验室按照美国国防部的命令运行，可能涉及生物武器制造。缴获的文件显示，就在今年2月24日俄罗斯对乌克兰军事行动开始的当天，这些实验室收到命令，“紧急销毁”鼠疫、炭疽、霍乱及其他致命性疾病的病原体。

俄指责美国违反《禁止生物武器公约》 计划在联合国框架下发起国际调查

16日，俄罗斯联邦委员会和国家杜马关于美国在乌克兰生物实验室活动的调查委员会召开会议。俄罗斯联邦委员会副主席科萨乔夫表示，该委员会收到的信息证实，美国和乌克兰违反了联合国《禁止生物武器公约》，俄罗斯计划在联合国框架下倡导发起相关国际调查。俄罗斯国家杜马副主席雅罗瓦娅表示，美国和乌克兰5年来在履行《禁止生物武器公约》方面提供了不完整或不准确的信息。

美国在全球30个国家控制了336个生物实验室，是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一在多场战争中使用过生物武器和化学武器的国家。而美国虽然加入了《禁止生物武器公约》，但一直反对建立多边核查机制。

（来源：央视新闻客户端）

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