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韩国总统尹锡悦发表任内首次施政演说

2022年05月18日08:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔5月16日电 （周玉波 曹翔宇 程安康）韩国总统尹锡悦16日在国会发表首次施政演说。他呼吁国会尽早批准有关2022年第二期补充预算的议案，以及时补偿小工商户因疫情蒙受的损失、稳定民生，并对朝鲜的防疫支援等发表了意见。

尹锡悦在演说中指出，稳定民生是当前最紧迫的问题。小工商业者等为配合政府疫情防控，工作和生活蒙受巨大损失，民生陷入危机。若不能及时提供援助，小工商业者恐难自救，这将导致政府福利支出增加，财政负担加重。他呼吁国会予以配合，尽早批准补充预算案。

就经济问题，尹锡悦指出，国内外经济金融市场动荡，韩国经济增长一直以来依赖出口，全球经济环境的变化对韩国来说是一个巨大的挑战。

在朝鲜半岛局势问题上，尹锡悦呼吁，应促进朝鲜半岛无核化与构建南北互信形成良性循环，实现半岛可持续和平。关于朝鲜疫情，尹锡悦重申只要朝方提出需求，韩方将不遗余力提供疫苗、药品、医疗器械、卫生人力资源等援助。

5月12日，尹锡悦政府在龙山总统办公室召开了临时国务会议，表决了旨在克服新冠疫情及稳定民生经济的2022年第二期补充预算案，规模达59.4万亿韩元（约合人民币3138.2亿元），创下历史纪录。

(责编：崔译戈、常红)

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